Zzp’ers en uitzendkrachten jagen de zorg op hoge kosten

De afgelopen drie jaar zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen 49 procent meer kwijt aan kosten voor zzp’ers en uitzendkrachten. Met dit ingehuurde personeel moeten de instellingen de tekorten aan vaste medewerkers opvangen. Zorgelijk voor de instellingen is dat de kosten sneller oplopen dan de inkomsten waardoor de financiële gezondheid achteruit gaat.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende hoe het de zorgsector financieel is vergaan in de periode 2015 tot en met 2018. In de geestelijke gezondheidszorg zien de cijfers er het slechtst uit. Nadat kosten en opbrengsten met elkaar waren verrekend, hielden instellingen vorig jaar gemiddeld 80 procent minder over dan in 2017. De sector zit nog net niet in de min.

Duizenden vacatures

De daling van het financiële resultaat heeft te maken met het aantal uren zorg dat ggz-instellingen bieden. Zij leveren namelijk meer dan zij van de zorgverzekeraar en gemeenten vergoed krijgen. Bijkomend probleem is dat in de sector duizenden vacatures open staan, waarvan ruim 80 procent moeilijk vervulbaar is. Dat zijn banen die nu dus deels worden ingevuld door ingehuurde krachten.

De gehandicaptenzorg levert ongeveer een derde in, maar daar houden instellingen genoeg over om financieel gezond te blijven. Dat geldt ook voor de ziekenhuizen. Zij hielden de daling beperkt tot 3 procent. Een analyse van de jaarverslagen van ziekenhuizen liet eerder al zien dat zij een goed jaar hadden gedraaid. Slechts vier ziekenhuizen leden verlies.

Waar het wel goed gaat

De uitzondering in de zorgsector zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze sector houdt gemiddeld bijna een derde meer over dan vorig jaar. Dat komt door de in totaal 2,1 miljard euro die het kabinet voor de komende jaren heeft toegezegd, en deels heeft uitgekeerd. Dat heeft effect. Vorige week vrijdag maakte het ministerie van volksgezondheid bekend dat verpleeghuizen 29.000 mensen extra hebben aangetrokken. Daarnaast stijgt de vraag naar een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis, daar waar deze jarenlang daalde of stagneerde.

Alle vier de sectoren zagen de kosten voor personeel stijgen. De uitgaven aan vast personeel gingen de laatste jaren met 9 procent omhoog en bedroegen vorig jaar 37,2 miljard euro. Dat is nog altijd veel meer dan de 2,7 miljard aan extern personeel. Maar de stijging van de kosten was daar met de eerder genoemde 49 procent wel veel hoger.

