Zwanger-zijn in een pandemie: alleen naar de verloskundige en grootouders op afstand

Wat vandaag nog kan, kan over een paar dagen zomaar anders zijn. Maar op dit moment krijgen zwangere vrouwen alle zorg die ze nodig hebben. Ook mogen vrouwen die dat willen nog steeds met een verloskundige bevallen in het ziekenhuis, zegt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het ziet er allemaal wel wat anders uit dan normaal.

Ja, verloskundigen worden nu gebeld door emotionele mensen, zegt woordvoerder Hennie Zoontjes van de KNOV. Omdat de partner niet mee mag naar de echo, en soms door het raam naar de beelden moet kijken van zijn of haar kind. Of omdat moeders, zussen of nichten niet welkom zijn bij de bevalling. Zoontjes: “Dat is vervelend en vaak verdrietig, maar de richtlijnen zijn in het belang van zwangere vrouwen.”

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, krijgen zwangere vrouwen nu alleen de echo’s en controles die medisch noodzakelijk zijn. Partners mogen niet mee naar de verloskundige en op de controle wordt alleen de bloeddruk gemeten en indien nodig de buik gecontroleerd. Gezamenlijke activiteiten als centering pregnancy, waarbij vrouwen in een vaste groep elkaars bloeddruk meten en over hun zwangerschap praten, gaan niet door.

Vaker een thuisbevalling

Bevallen kan nog steeds daar waar vrouwen dat zelf het liefste doen: thuis of in het ziekenhuis met een verloskundige. Cijfers zijn er nog niet, maar Zoontjes heeft het idee dat deze weken meer vrouwen een thuisbevalling overwegen. “We krijgen signalen dat vrouwen nu sneller denken: in het ziekenhuis is stress en drukte, dan is thuis bevallen een rustigere variant.”

Zoontjes benadrukt dat er voor vrouwen met een medische indicatie, die dus moeten bevallen met een gynaecoloog aan hun zijde, altijd ruimte zal zijn in het ziekenhuis. De KNOV wil er alles aan doen om ook de poliklinische bevallingen – onder begeleiding van een verloskundige – mogelijk te blijven maken. Die zien er voorlopig wel anders uit. Zo mogen vrouwen alleen hun partner meenemen. Een ander familielid of de doula, een steeds populairder wordende bevallingscoach, dat kan niet.

Hoe moet het met de zwangerschapsyoga? Ook cursussen en klasjes rondom en tijdens de zwangerschap kunnen voorlopig niet doorgaan. Hoe moet dat met de zwangerschapsyoga en pufcursussen? Gelukkig biedt het internet uitkomst. YouTube staat vol met video’s met yoga-oefeningen voor zwangere vrouwen, al is de meerderheid wel in het Engels. Yoga with Adriene is een erg populair kanaal, niet alleen voor zwangeren. In die filmpjes staan ook poses die zouden helpen bij het opvangen van weeën. De afgelopen dagen zijn Nederlandse aanbieders ook druk aan de slag gegaan met het digitaliseren van materiaal. Veel organisaties beloven dat hun bevallingscursussen, hypno-birthingklassen of lactatieconsulten binnenkort online gegeven kunnen worden.

In de noordelijke ziekenhuizen mogen vrouwen niet bevallen met hun eigen verloskundige. Om in- en uitloop zo veel mogelijk te voorkomen, hebben ziekenhuizen in Groningen en Assen bevalteams opgezet met verloskundigen die alleen nog in het ziekenhuis werken. Tegenover het Bernhovenziekenhuis in Uden zijn in een Van der Valk-hotel bevalkamers gereed gemaakt voor het geval het ziekenhuis echt geen plek meer heeft. Die zijn klaar voor gebruik, maar op dinsdagmiddag was er volgens de KNOV nog niemand bevallen.

Eenmaal bevallen ziet ook de kraamperiode er voor veel nieuwe ouders anders uit. Zo mag bezoek niet komen zolang de kraamverzorgende ook in huis is, maar wordt ook buiten die tijden bezoek afgeraden. De kraamverzorgende moet zo veel mogelijk afstand houden.

