Zorgverzekeringen flink duurder: hier moet je op letten als je overstapt

“Alle premies van zorgverzekeraars gaan omhoog”, zegt Wim Groot, hoogleraar zorg en economie aan Maastricht Universiteit. “Dat komt door de gestegen lonen in de zorg, die beslaan ongeveer 70 procent van de totale kosten van zorgverzekeringen.” Daar komt bij dat het zorggebruik toeneemt, bijvoorbeeld door het stijgende aantal ouderen, en behandelingen die duurder worden.”

Verschillende zorgverzekeraars hebben zaterdag flink hogere zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Zo verhoogt VGZ de premie in 2023 met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand, een stijging van 7 procent. De premie van Menzis stijgt met 6 procent en gaat met 8 euro per maand omhoog naar 141,25 euro per maand. Ook de meest gekozen basisverzekering van CZ gaat omhoog. Niet met bijna 10 euro per maand, maar met 3,75 euro naar een maandbedrag van 138,25 euro, een stijging van 2,8 procent. Eind september maakte zorgverzekeraar DSW al bekend de zorgpremie te verhogen met 9,75 euro naar een bedrag van 137,50 euro per maand, een stijging van 7,6 procent.

‘Basisverzekeringen verschillen soms 500 euro in prijs’

Alle Nederlanders hebben een verplichte basisverzekering. Toch verschillen de polissen in prijs. Dat komt doordat er onderscheid gemaakt wordt tussen de naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis, vertelt Groot. “Daarom raad ik mensen altijd aan om goed te kijken, het kan al snel zo’n 500 euro per jaar schelen.”

De naturapolis vergoedt alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig. “Dan moet je dus voordat je naar een apotheek of arts gaat controleren of deze een contract heeft met je zorgverzekeraar. Alle ziekenhuizen zijn in principe gecontracteerd, dus daar hoef je niet over na te denken.”

De resitutiepolis vergoed daarentegen 100 procent van alle basiszorgverzekering, ook als zorgaanbieders niet gecontracteerd zijn. “Dan hoef je dus minder na te denken”, zegt Groot. “Maar het is beter om alleen gebruik te maken van zorgaanbieders die gecontracteerd zijn. Verzekeringen werken namelijk samen met aanbieders die kwaliteit leveren, en dan is de consument daar dus ook van gegarandeerd.”

Dan is er nog de budgetpolis: de goedkoopste optie. Dan kan je, voor planbare zorg, soms niet in alle ziekenhuizen terecht.

Aanvullend pakket bij de een, basispakket bij de ander

Onder de aanvullende verzekering valt alles wat ‘extra’ en niet noodzakelijk is. Zoals fysiotherapie, de tandarts of een bril. “Kijk naar wat je nodig hebt”, zegt Groot. “Als je een goed gebit hebt en verder gezond bent, hoef je eigenlijk alleen een basisverzekering.”

“Nederlanders hebben ook de vrijheid om bij twee verschillende zorgverzekeraars een pakket af te sluiten”, vervolgt de hoogleraar. Voor de meesten is het het handigst om bij één verzekeraar te blijven, legt hij uit. Maar in principe mag een verzekeraar iemand die een hoge zorgvraag heeft voor de aanvullende verzekering niet weigeren, ook als diegene elders een basisverzekering heeft afgesloten.

“Als je bijvoorbeeld last hebt van reuma, en veel fysiotherapie nodig hebt, is het soms beter om bij je oude zorgverzekeraar de aanvullende verzekering te houden, maar bij een goedkopere aanbieder de basisverzekering af te sluiten.”

Hoger eigen risico

De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. In 2023 is dat 385 euro, net als dit jaar. Dat betekent dat iedereen de eerste 385 euro van de meeste zorgkosten zelf betaalt, voordat ze vergoed worden uit de basisverzekering. “Denk dan aan de kosten van een ambulance”, zegt Groot. “Of geneesmiddelen die je bij de apotheek haalt.”

Dat eigen risico kan verhoogd worden tot 885 euro, waardoor de maandelijkse premie lager wordt. “Wanneer je verwacht dat je komend jaar minder zorgkosten maakt dan het verplicht eigen risico, kan het voordelig zijn om een zogenoemde maximale eigen risico in te stellen. Maar ik adviseer dat alleen als mensen een financiële buffer hebben. Er kan altijd iets gebeuren”, zegt Groot.

“Je bespaart dan zo’n 250 tot 300 euro”, gaat hij verder. “Ik zeg altijd: zet dat geld op een spaarrekening, voor het geval dat, en als je gezond blijft, dan kan je er iets leuks van doen.”

