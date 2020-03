Zorgverzekeraars vinden concurrentie even niet belangrijk en delen de kosten van de coronacrisis

Zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor de coronacrisis, zeggen algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ en Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. De zorg staat voorop, de financiën moeten maar even wachten.

Van Houten: “Continuïteit van zorg vinden we het allerbelangrijkste. Verzekerden moeten kunnen rekenen op zorg en zorgaanbieders moeten overeind blijven.” Als zorgorganisaties financieel in de problemen komen, kunnen zij voor steun terecht bij de overheid en bij de zorgverzekeraars, zegt Van Houten.

Vooral in ziekenhuizen lopen de kosten op. Die moeten extra beschermingsmiddelen aanschaffen voor personeel, nieuwe beademingsapparatuur kopen en investeren in werknemers zodat die na een training kunnen meedraaien op de intensive care. Dat zorgt voor een rekening die boven het budget van het ziekenhuis uitstijgt. Normaal zou elke verzekeraars zijn deel van de kosten dragen. CZ, dat sterk is vertegenwoordigd in Noord-Brabant, zou dan behoorlijk moeten interen op de financiële reserves. Maar nu de verzekeraars gezamenlijk optreden, delen zij de lasten.

Hoe hoog de kosten zijn, is nog niet bekend. “We zitten nog middenin de crisisfase”, zegt CZ-bestuurder De Groot. “Dus we hebben geen totaaloverzicht. Maar we hebben onze financiële reserves.” Die zijn goed voor ongeveer 9 miljard euro. Van Houten: “Reserves zijn bedoeld voor barre tijden, en dat zijn het nu.”

‘Geen zorgen als u zonder geld komt te zitten’

Volgens Van Holst van koepelorganisatie ZN moeten zorgverleners zich even niet druk maken om randzaken. “Zij moeten zich geheel kunnen richten op verlenen van zorg. Wat ik blijf benadrukken is dat we meeleven en waardering hebben voor de inzet en flexibiliteit van zorgverleners. Die willen we op allerlei manieren ondersteunen.”

De afgelopen weken zijn er diverse zogeheten steunbrieven verstuurd naar zorgverleners met de boodschap: geen zorgen, we werken aan een financiële regeling als u zonder geld komt te zitten. Hoe de regelingen er precies uit gaan zien, wordt de komende weken bekend.

Zorgverleners die geen contract hebben met verzekeraars, kregen zo’n brief niet. Zij beginnen wat onrustig te worden. De niet-gecontracteerden kunnen thuishulpen zijn, maar ook fysiotherapeuten. Zij zijn een belangrijke schakel, maar warme banden met zorgverzekeraars hebben zij niet. Zorgverzekeraars werken het liefst met contracten. “Maar het is nu geen tijd voor ideologische discussies”, zegt De Groot. “Ongecontracteerde zorgverleners kunnen het idee krijgen dat we hen in de steek laten. Dat is niet zo. We vinden hen een waardevol onderdeel van het zorgstelsel, dus ook hen zullen we ondersteunen. Dat is de volgende stap waarmee we volgende week aan de slag gaan.”

Ziekenhuis A doet corona, ziekenhuis B een knie-operatie

De bestuurders van de verzekeraars willen ook vooruit kijken, naar als straks de ergste noden voor coronapatiënten gelenigd zijn. Door de opvang van coronapatiënten staat een groot deel van de zorg stil. Maar patiënten die wachten op een operatie, moeten straks toch echt geholpen worden, anders ontstaat er grote gezondheidsschade.

“We kunnen corona en de reguliere zorg apart zetten”, zegt Van Houten. “Ziekenhuis A houdt zich dan bezig met corona en ziekenhuis B doet de uitstelbare zorg, zoals een knie-operatie. Doe je dit niet, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn.”

Van Holst ziet hoe onder druk van de coronacrisis de zorg in Nederland snel verandert. “Misschien zijn die veranderingen wel structureel. Neem het corona-thuisteam in Groningen, een initiatief waar Zilveren Kruis en Menzis bij betrokken zijn, waarbij thuiszorgorganisaties patiënten thuis verplegen. Dat geeft stof tot nadenken. Misschien kan dat ook met andere patiënten, als we in rustiger vaarwater zijn gekomen. Digitale, slimme zorg neemt een vlucht. Sommige dingen versnellen omdat we onder druk creatiever worden.”

