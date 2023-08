Zorgverzekeraars hebben groot belang bij de data die toezichthouder verzamelt

Toezichthouder NZa verzamelt sinds kort gegevens van in totaal 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en verwacht daarmee meer grip te krijgen op de zorgkosten. Dat moet leiden tot kortere wachtlijsten voor complexe patiënten. Behandelaren zijn verplicht om de data aan te leveren, wat indruist tegen hun beroepsgeheim, zo stelt een deel van hen. Daarom heeft actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’ de NZa voor de rechter gedaagd.

Patiënten die hun data niet met de NZa willen delen, kunnen een privacyverklaring tekenen. Maar als veel patiënten van een behandelaar dat doen, spreken de verzekeraars de behandelaar daarop aan, zo meldt de actiegroep. Waarom doen verzekeraars dat?

Data manipuleren

Als te veel patiënten hun gegevens afschermen, dan ondergraaft dat de betrouwbaarheid van het project, zegt gezondheidseconoom Wim Groot. “Voor verzekeraars zijn patiëntgegevens van groot belang. In de ggz valt namelijk moeilijk vast te stellen of een behandeling goed werkt en hoeveel sessies er nodig zijn. Ook is er relatief veel aanbod van lichte zorg, waardoor de complexe patiënten op een lange wachtlijst terechtkomen. Behandeldata kunnen meer inzicht geven, maar of ze echt helpen, moet blijken.”

Voor verzekeraars is de ggz een black box, waarop ze verlies lijden, zegt psychiatriehoogleraar Jim van Os, betrokken bij actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’. “Het probleem is dat iedereen in de ggz een ‘winkel’ kan beginnen, kan doen alsof er ingewikkelde patiënten worden behandeld, en een fikse declaratie bij de verzekeraar kan neerleggen.”

Daarom willen verzekeraars een tool die voorspelt welke patiënt duur is en welke goedkoop, zegt Van Os. “Maar die tool bestaat niet. Ook het algoritme van de NZa is een wassen neus. Mensen zijn uniek. Psychische problemen laten zich niet vangen in scores. Wat je krijgt, is dat behandelaren data gaan manipuleren. Als je weet dat zorgverzekeraars vooral geld geven voor complexe stoornissen, dan kruis je die toch gewoon aan.”

Databank

Het is eigenlijk een maatschappelijk probleem, zegt Groot. “Mensen accepteren niet meer dat het tegen zit en zijn sneller geneigd om hulp in te schakelen. Je ziet het ook in de jeugdzorg en de ouderenzorg. Het lijkt mij goed om meer onderscheid te maken tussen de patiënten die echt zorg behoeven, en mensen die hun problemen op een andere manier kunnen oplossen.”

Het is niet voor het eerst dat verzekeraars gebrand zijn op patiëntgegevens. In 2017 kwam er een eind aan een initiatief dat verzekeraars bekostigden. Hierbij belandden behandelgegevens van ggz-instellingen in een databank, maar hiervoor bleek toen de wettelijke grond te ontbreken.

‘Behandelaren mogen privacyverklaring niet opdringen’ Verzekeraars VGZ en Zilveren kruis erkennen dat ze behandelaars om uitleg vragen als opvallend veel cliënten in een praktijk de privacyregeling tekenen. Dat kan er volgens Zilveren Kruis op wijzen dat een behandelaar de privacyverklaringen aan patiënten opdringt. “Een zorgaanbieder mag een verzekerde informeren, maar niet adviseren.” Als veel patiënten de privacyverklaringen tekenen, heeft de databank van de NZa een averechts effect. Niet alleen de toezichthouder krijgt dan de gegevens niet, ook de verzekeraars kunnen op de declaraties niet meer zien welke zorg voor welke diagnose is geleverd. Daardoor neemt voor hen het zicht op de zorg juist af.

Lees ook: Toezichthouder NZa wekt wantrouwen door data over patiënten te verzamelen

Een groep behandelaren, hoogleraren en (zorg)organisaties heeft toezichthouder NZa gedagvaard, omdat die onrechtmatig patiëntgegevens zou verzamelen.