Zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderhandelen nog volop, en dat creëert onzekerheid voor consument

Op de laatste dag dat Nederlanders het contract met hun oude zorgverzekeraar konden opzeggen, waren de vier grote verzekeraars nog met tientallen ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen aan het onderhandelen over de contracten. Vergelijkingssite Zorgkiezer houdt bij hoeveel ziekenhuizen een contract hebben met een zorgverzekeraar. Op 31 december had verzekeraar CZ de onderhandelingen met 34 van de 72 ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen nog niet afgerond. Menzis had nog vier lopende contractonderhandelingen, Zilveren Kruis vijf en VGZ zes.

De vier grote verzekeraars garanderen dat iedereen met een naturapolis (de meest gekozen variant) in alle ziekenhuizen terecht kan. Het kan zijn dat een verzekeraar een contract sluit met een beperking. Dat wil zeggen dat ziekenhuis en verzekeraar een budgetplafond afspreken. Komen de kosten van het ziekenhuis boven dat plafond, dan betaalt de verzekeraar niet meer en kan een ziekenhuis besluiten om een patiëntenstop in te voeren voor niet-spoedeisende hulp, zoals een staaroperatie.

Geen zekerheid

Dat de onderhandelingen nog lopen, betekent dat niet iedereen zekerheid heeft over de vraag of het ziekenhuis in de buurt wel of geen zorgplafond heeft, met mogelijke patiëntenstops tot gevolg. Terwijl de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een paar maanden geleden nog waarschuwde dat Nederlanders bij het overstappen naar een nieuwe verzekeraar juist op deze plafonds moeten letten.

De waarschuwing van de NZa kwam nadat het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam een patiëntenstop had ingesteld voor verzekerden bij VGZ. Het budget dat Ikazia en VGZ hadden afgesproken was op. Nieuwe patiënten konden daarom niet meer terecht in het Ikazia, maar moesten uitwijken naar een ander ziekenhuis in de buurt. Voor de komende jaren hebben VGZ en Ikazia nieuwe afspraken gemaakt, zodat er in 2020 geen patiëntenstop meer dreigt.

VGZ heeft voor komend jaar nauwelijks meer contracten met beperkingen. Menzis heeft er volgens Zorgkiezer zelfs niet één. Zilveren Kruis telt de meeste contracten met een beperking: 47 van de 67. Bij CZ zijn volgens Zorgkiezer voor 20 van de 38 afgesloten contracten beperkende afspraken gemaakt.

1,2 miljoen overstappers

Vorig jaar wisselde 7 procent van de Nederlanders boven de achttien jaar van zorgverzekeraar - dat zijn ongeveer 1,2 miljoen personen. Dat past in het patroon van het afgelopen decennium. Sinds 2010/2011 schommelt het aantal overstappers elk jaar tussen de 6 en 7 procent.

Bij de grootste vergelijkingssite van Nederland, Independer, stapten dit jaar 7 procent meer mensen over dan vorig jaar. De toename komt volgens Independer-directeur Coen de Ruiter mede door de nieuwe regels voor collectieve zorgverzekeringen. De maximale korting daalde van 10 naar 5 procent. “Aangezien twee derde van de Nederlanders een collectieve zorgverzekering heeft, kan ik me voorstellen dat de verlaging van de korting voor veel mensen een belangrijke trigger was om nog eens goed naar de zorgverzekering te kijken en in veel gevallen te kiezen voor een voordeliger alternatief”, zegt De Ruiter.

De prijs van verschillende polissen varieert nogal. De goedkoopste polis dit jaar kost 101,95 euro, de duurste 142,95 per maand. De dekking van beide polissen zijn gelijk. Het prijsverschil zit hem in de manier van declareren van zorgkosten en in de keuze aan ziekenhuizen, ggz-instellingen, thuiszorgorganisaties en andere zorgaanbieders voor de verzekerden.

