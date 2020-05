Zorgverzekeraar: ‘Concentreer de zorg rond covid in paar ziekenhuizen’

Nu de eerste fase van covid-besmettingen achter de rug is, moeten ziekenhuizen zich opmaken voor het vervolg. Daarin moet niet elk ziekenhuis meer patiënten verzorgen die zijn besmet met het coronavirus, zegt Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. “Concentreer de zorg voor covid-patiënten in een paar centra in de regio zodat de andere ziekenhuizen de reguliere zorg kunnen oppakken. Dan krijgt iedereen de zorg die nodig is.”

Dat alle ziekenhuizen zorg verlenen voor covid-patiënten was in de acute, eerste fase onvermijdelijk. Maar nu gaat Nederland een transitiefase in, kondigde premier Rutte aan, en die fase duurt totdat er een vaccin is, wat nog anderhalf jaar kan duren. Al die tijd zullen er mensen ziek worden en zorg nodig hebben. Dat kan niet op de huidige manier, want de covid-patiënten leggen een enorm beslag op de capaciteit van ziekenhuizen, waardoor reguliere zorg in het gedrang komt.

De verspreiding van covid-patiënten over alle ziekenhuizen is voor deze fase niet efficiënt, zegt De Groot. “Als je een kleine ic hebt, heb je met pijn en moeite het aantal bedden vergroot, maar de getallen blijven relatief klein. Zelfs als je twee of drie patiënten hebt, is de impact op het ziekenhuis enorm. Daarom is het wat ons betreft verstandiger twee of drie centra te kiezen en de andere ziekenhuizen vrij te spelen voor gewone zorg.”

Een pleidooi voor geconcentreerde covid-zorg was hier en daar al voorzichtig te horen. Als een bestuursvoorzitter van een van de grote Nederlandse verzekeraars zijn gewicht er tegenaan gooit, maakt dat kans van slagen.

De tweede golf

Het is De Groot niet ontgaan dat verschillende virologen waarschuwen voor een tweede golf van besmettingen nu de maatregelen worden versoepeld. Stel dat die er komt, dan moet Nederland niet op dezelfde manier reageren als bij de eerste golf. “We moeten niet weer in een situatie komen waarin we grootschalig de reguliere zorg moeten verminderen. Dat hoeft ook niet als er geconcentreerde centra zijn die in eerste instantie de tweede golf opvangen", stelt De Groot.

“We voeren hierover gesprekken met regionale overlegorganen voor acute zorg. Dat gaat ook over de extra ic-bedden die in deze covid-centra terecht moeten komen. Als er een tweede golf komt, moeten andere ziekenhuizen zoveel mogelijk hun eigen werk kunnen doen. Dat is een van de lessen die we hebben geleerd.”

Waarover De Groot ook in gesprek is, zijn de lege plekken in ziekenhuizen. Terwijl een grote groep patiënten wacht op behandeling, is er volgens De Groot nog ruimte bij de zelfstandige behandelcentra, de commerciële klinieken. “Zonde.”

In die klinieken zouden patiënten terecht kunnen van artsen die nu bezig zijn met covid-zorg. De Groot ontmoet zowel ‘koudwatervrees’ bij ziekenhuizen als enthousiasme over deze verplaatsingen. Ziekenhuizen en artsen verdienen namelijk aan patiënten. Als een arts zich inzet voor zorg aan covid-patiënten, kunnen de patiënten naar een andere arts gaan.

“Dat is landjepik en dat moet niet gebeuren”, zegt De Groot. “Daarover kun je afspraken maken. We hebben patiënten die zorg nodig hebben en we zien dat er capaciteit is. Dat moeten we ook gaan benutten.”

