Zorgverleners strijden bij de rechter tegen lagere tarieven: ‘Ik werk nu al tien tot vijftien uur per week gratis’

De zorg voor gehandicapten, ouderen en in de ggz kan volgend jaar niet meer uit, betogen zorgverleners in een kort geding.

In een oogwenk zijn de blauwbestickerde stoelen bezet. Het aantal corona-goedgekeurde zetels valt in het niet bij de aantallen zorgbestuurders in de rechtszaal. Het is dan ook niet zomaar een kort geding, donderdag in Den Haag: vijf organisaties in de ouderenzorg procederen mee, net als drie voor visueel beperkten. De vereniging voor gehandicaptenzorg is er, als ook diens evenknie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), plus een hele stoet van hun verenigingsleden.

Ze willen voorkomen dat de tarieven die ze mogen rekenen volgend jaar dalen. Vijf zorgkantoren onder wie Zilveren Kruis, VGZ en CZ zijn willen dan een lager basistarief hanteren voor langdurige zorg: ze willen nog 94 procent betalen van de maximumprijzen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die heeft vastgesteld. Grof berekend is dat een paar procent minder dan ze nu uitkeren. Wel kunnen zorgaanbieders met mooie innovatieve plannen straks 2 procent extra inkomsten binnenslepen. Een prestatieprikkel om goede zorgverleners te belonen en achterblijvers aan te sporen, volgens de zorgkantoren.

Gratis werken

De zorgbestuurders in de rechtszaal lezen het plan anders: ze krijgen straks minder geld binnen en moeten een bureaucratisch proces door om die verloren 2 procent alsnog te verdienen. En dat midden in een pandemie. Bovendien hebben ze naar eigen zeggen geen alternatief, want behoeftige zieken of ouderen aan de straat zetten gaat niet. Advocaat Diederik Schrijvershof spreekt van een trog-contract. “Dat staat voor: tekenen rechtsonder graag.”

De zorgorganisaties spiegelen voor wat het lagere tarief voor hen betekent: Waar in de ggz nu drie a vier begeleiders op een groep staan, is dat er straks eentje minder. In de gehandicaptenzorg is geen geld meer voor het salaris van 3600 medewerkers. Verpleeghuizen verwachten miljoenentekorten.

Buiten de rechtszaal legt klinisch psycholoog Senne Pol van ggz-instelling Reinier van Arkel uit wat het afknijpen van de tarieven voor hem betekent: “Nu al kunnen we de uren zorg die bij een stoornis horen soms niet leveren. Ik werk tien tot vijftien uur per week gratis, en ik ben geen uitzondering. De meest problematische cliënten, die altijd extra aandacht nodig hebben, worden flink rondgepompt door zorginstellingen. Omdat je weet: als we er te veel hebben, gaan we failliet.”

‘Geen radicaal plan’

Advocaat Tom van Helmond redeneert namens de zorgkantoren vanuit een ander oogpunt. “De langdurige zorg staat voor grote uitdagingen”, zegt hij. De zorg moet goedkoop blijven, zodat ook toekomstige zieken en ouderen hulp kunnen krijgen, bepleit de raadsman. Meer geld om uit te delen hebben CZ en de anderen simpelweg niet in huis. “De zorgkantoren gaan over de verdeling van het geld, niet over de totale hoeveelheid.” De zorgverleners aan de andere kant van de rechtszaal zien dat anders: zij vinden dat de zorgkantoren maar moeten regelen dat er voldoende geld is.

Er is nog een reden voor minder hoge tarieven, zegt Van Helmond: “Zorginstellingen moeten geprikkeld worden om efficiënt te werken en te innoveren.” Zonder bonus van 2 procent voor goede prestaties gebeurt dat niet, zegt hij - de hulpverleners moeten geprikkeld worden. Het verzet tegen de voorgenomen maatregel verbaast hem dan ook niet. “Maar de opslag is met 2 procent heel gematigd. Het is geen radicaal plan, we vragen voorlopig alleen een inspanningsverplichting. We hebben de lat nog niet te hoog gelegd.”

Lees ook:

Kabinet: structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers niet mogelijk

Het kabinet gaat dit jaar geen structurele loonsverhoging geven aan zorgmedewerkers. Dat schrijven ministers Tamara van Ark (medische zorg en sport) en Hugo de Jonge (volksgezondheid, welzijn en sport) en staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid, welzijn en sport) in een brief aan de Tweede Kamer.