Zorgpersoneel krijgt klappen nu het begrip voor de coronamaatregelen afneemt

Patiënten en bezoekers van ziekenhuizen worden de coronamaatregelen beu en uiten hun onbegrip steeds vaker in agressie. Het zorgpersoneel moet het daarbij ontgelden. Ruim de helft kreeg de afgelopen maanden te maken met scheldpartijen en dreigementen. Een kwart werd geconfronteerd met fysiek geweld: slaan, schoppen en spugen. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging NU’91 onder 1200 leden.

Aan het begin van de coronacrisis was er nog veel begrip voor de maatregelen. Mensen liepen over van waardering voor zorgmedewerkers en accepteerden bijvoorbeeld dat bezoek niet of nauwelijks mogelijk was. In mei zijn de maatregelen versoepeld. Vooral sinds de zomer hebben mensen er moeite mee zich daaraan te houden – zoals in het geval van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje. Uit de enquête blijkt dat 58 procent van de bezoekers die op het niet-naleven worden aangesproken, geïrriteerd reageert. 29 procent luistert zelfs helemaal niet.

Een enkeling dreigt zelfs een klacht in te dienen of vertoont provocerend gedrag. “Des te belangrijker dat we een beroep doen op de burgers dat iedereen met zijn handen van zorgprofessionals af moet blijven. Zij moeten zo onbezorgd mogelijk hun werk kunnen doen, waarbij ze ontzorgd en beschermd worden door de werkgever”, laat Stella Salden, voorzitter van NU’91, weten in een reactie. Ze vindt dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om meer aangifte te doen en pleit voor een anoniem meldpunt.

Gezwicht voor de druk

Sommige ziekenhuizen hebben hun beveiliging aangescherpt, zoals de Ziekenhuisgroep Twente en het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Dronten en Lelystad, zo bleek uit een rondgang van BNR. Volgens het radiostation is het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gezwicht voor de druk van patiënten en bezoekers en zijn de maatregelen versoepeld.

Maar zo zou Erik van Goor, woordvoerder van het ziekenhuis, het niet noemen. Mensen hadden vooral moeite met de bezoekregeling en met de regels voor begeleiding bij een afspraak op de polikliniek. Die regels zijn in mei al versoepeld. Sindsdien zijn twee bezoekers per patiënt toegestaan en mag je iemand meenemen naar de poli. Van Goor: “Dat bezoek moest je aanvragen en voor de begeleiding was toestemming van de specialist vereist. Dat gaf rompslomp en irritatie. Nu laten we het aan het oordeel van de patiënt of bezoekers.”

Het ziekenhuis heeft heel bewust geen extra beveiliging ingevoerd, wel zorgt een achttal vrijwilligers voor de begeleiding van de bezoekers. “Maar hier is ook nog geen sprake geweest van fysiek geweld, hooguit enkele onaangename gesprekken”, zegt Van Goor. “Het ene ziekenhuis zoekt de oplossing in campagnes, het andere in beveiliging en wij in vrijwilligers. NU’91 raakt zeker een punt. We merken dat het begrip voor de maatregelen afneemt.”

