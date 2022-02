Zorgpersoneel kampt ‘schrikbarend’ vaak met slaapproblemen

Slaapproblemen bij mensen die werken in de zorg leiden in veel gevallen tot verzuim. Dat blijkt uit nieuwe analyses van onderzoek onder ruim achtduizend zorgmedewerkers. Zo kampt één op de vijf zorgmedewerkers met ‘klinische slaapproblemen’. Dat is slaapgebrek waarvoor mensen eigenlijk hulp zouden moeten zoeken omdat dit zorgt voor emotionele en lichamelijke uitputting en uitval.

Niet iedereen die eens een week slecht slaapt krijgt meteen de diagnose klinisch slaapprobleem. Het gaat om gedurende een langere tijd moeilijk inslapen, te vroeg wakker worden of onrustig slapen, of een combinatie daarvan.

Bijna de helft (46 procent) van de mensen in de zorg die kampt met klinische slaapproblemen heeft het afgelopen jaar verzuimd, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de Stichting IZZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht. IZZ is een collectief met meer dan 400.000 leden dat wordt bestuurd door branche- en werknemersorganisaties in de zorg. IZZ werkt bij het onderzoek samen met de Universiteit Utrecht.

Gevolgen van verstoorde slaap zijn groot

Van de mensen die werken in ziekenhuizen of in verpleeg- of verzorgingshuizen heeft zelfs één op de vier serieuze slaapproblemen. Programmamanager Anouk ten Arve van IZZ is geschrokken van deze hoge cijfers. “De gevolgen van verstoorde slaap zijn dermate groot dat wij vinden dat dit thema hoog op de agenda moet staan. Zeker nu het verzuim in de zorg zo oploopt sinds de coronacrisis.”

En dus is het tijd voor verandering, zegt Ten Arve. Niet alleen omdat goed slapen gezond is maar ook omdat uit onderzoek blijkt dat als werkgevers hulp aanbieden het verzuim afneemt.

Wat te doen? De programmamanager bij IZZ raadt werkgevers aan om medewerkers bijvoorbeeld de ruimte te geven om zelf hun rooster in te delen. Dat vermindert namelijk de werkdruk, blijkt uit analyses.

Piekeren

Maar misschien nog wel belangrijker is dat er op het werk ruimte moet zijn voor gesprek over slaapproblemen of werkdruk. “We zien dat 81 procent van de zorgmedewerkers wel eens piekert. Zijn er voldoende collega’s? Hoe zit het met de kwaliteit van zorg? Er bestaat een permanent gevoel van tekortschieten omdat de werkdruk al zo hoog is”, zegt Ten Arve. “De oplossing is om het systeem te doorbreken. Mensen piekeren, nemen dat mee naar huis, slapen slecht en komen in een negatieve spiraal terecht. Die wil je doorbreken, het is geen hogere wiskunde.”

Dat gebeurt ook al, weet Ten Arve. Ze werkt veel met mensen in de praktijk vertelt ze, zoals in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam waar men bijvoorbeeld werkt aan de ondersteuning van een zorgverlener na een incident of calamiteit. “Het gaat om het kwijtraken van zo’n moment. Dat je even je gedachten kunt ventileren en daarom niet meer hoeft te piekeren als je thuis komt. Zulke op het eerste gezicht eenvoudige oplossingen maken al dat je gemakkelijker en gezonder slaapt.”

Tekort aan zorgpersoneel

Ook het werken op onregelmatige tijden kan leiden tot slaapproblematiek, weet Ten Arve. In het algemeen zijn zorgmedewerkers eraan gewend dat ze onregelmatige werktijden hebben, maar door ziekteverzuim van collega’s of tekorten aan personeel worden mensen vaker dan gewenst in onregelmatige roosters gedrukt waardoor de werkdruk wordt opgevoerd en de kans op slaapproblemen toeneemt.

Door het tekort aan zorgpersoneel is zoiets niet van de ene op de andere dag opgelost, erkent Ten Arve. Maar aandacht voor je dag-nachtritme of gezonde voeding tijdens een nachtdienst kan helpen. “Hier wordt veel aan gewerkt en mee geëxperimenteerd. Dat je ’s nachts niet alleen suikersnacks eet maar ook gewoon fruit. Ook wordt er in bijvoorbeeld het Jeroen Bosch Ziekenhuis geëxperimenteerd met het gebruik van nachtbrillen en met met een powernapcapsule waarin mensen na een nachtdienst kort kunnen slapen zodat ze veilig naar huis kunnen reizen.”

Lees ook:

Opinie: Laat verpleegkundigen meepraten. Anders stokken alle plannen voor de zorg bij de uitvoering

Verdiep je in de werkvloer, misschien gebeurt er dan iets met de zee aan plannen voor betere zorg, adviseren verpleegkundigen en onderzoekers en Sanne Cordfunke en Thomas Smits.