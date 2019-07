Zorgorganisatie Dichterbij doet aangifte tegen uitzendkrachten om signalen van misbruik cliënten

De Limburgse zorgstichting Dichterbij heeft aangifte gedaan tegen uitzendkrachten vanwege signalen dat jonge gehandicapten zijn mishandeld en onzedelijk zijn betast. De politie doet onderzoek.

De zaak speelt in Gennip, in een kleinschalige woongroep voor gehandicapte jongeren die zeer intensieve zorg nodig hebben. Door hun verstandelijke handicap is er soms ook extra aandacht voor hun gedrag nodig. Behalve de zeven vaste bewoners komen anderen regelmatig logeren. De zorgsector kampt met personeelstekort, Dichterbij vulde het eigen personeel om die reden aan met uitzendkrachten.

Verschillende ouders trokken eind vorig jaar aan de bel, omdat ze signalen van mishandeling hadden opgevangen. Ze hebben inmiddels aangifte gedaan. De zorginstelling laat maandag weten zelf aangifte te hebben gedaan tegen een aantal uitzendkrachten. De samenwerking met het uitzendbureau is opgezegd.

Blauwe plekken

In De Telegraaf vertelt de moeder van een van de jongeren dat ze blauwe plekken bij haar zoon constateerde, en dat op een informatiebijeenkomst van de zorgorganisatie duidelijk werd dat er aanwijzingen zijn dat jonge cliënten onzedelijk zijn betast. Dichterbij wil niets over de inhoud van de zaak zeggen, zolang de politie onderzoek doet. Op de vraag of de uitzendkrachten wel over een Verklaring Omtrent het Gedrag beschikten, zoals in veel zorgfuncties verplicht is, wil een woordvoerder niet ingaan. De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan, en gaat daarom ook niet op de zaak in.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten de zaak op de voet te volgen. “Als er sprake is van mogelijk seksueel misbruik in de zorg moet een instelling dat bij ons melden, en de zaak zelf onderzoeken”, zegt een woordvoerder. “Dichterbij heeft dat gedaan, en het onderzoek dat de instelling ons stuurde, voldoet aan de wettelijke eisen.” Of de klachten inderdaad zijn veroorzaakt door de uitzendkrachten, zoals Dichterbij stelt, wil de inspectie niet bevestigen.

Ongeschoolde invallers

Personeelstekort en invalkrachten zijn voor de inspectie vaker reden tot zorg. Vorige week plaatste de IGJ een instelling voor ouderenzorg in Dordrecht onder curatele. De zorg was er niet op peil en het grote aantal ongeschoolde invallers werd door de inspecteurs als een risicofactor gezien.

In de gehandicaptenzorg werken relatief veel uitzendkrachten; 6 procent van het personeel werkt op basis van een oproep- of uitzendcontract, laten cijfers van het UWV zien. Dat komt deels doordat instellingen voor gehandicaptenzorg minder vaak zzp’ers inzetten. Veruit het grootste deel van het personeel is in vaste dienst: 86 procent.

Zoals overal in de zorgsector hebben ook instellingen die werken met gehandicapten te maken met personeelstekorten. Zeker twee op elke drie werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben moeite nieuw personeel te werven. Bij opvang- en logeerlocaties voor gehandicapten is vooral een tekort aan woonbegeleiders.

