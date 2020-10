Zorgmedewerkers voelen zich nog steeds onveilig

Zorgmedewerkers hebben nog steeds niet de beschikking over voldoende beschermende middelen, zo zeggen ze zelf. Bij een meldpunt van vakbond NU’91, dat vorige week donderdag openging, kwamen 125 meldingen binnen van medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, kraamzorgaanbieders en ziekenhuizen. Zij vinden dat ze nog steeds onvoldoende beschermd hun werk moeten doen, ondanks de grote voorraad beschermende middelen die er landelijk inmiddels is.

Zorginstellingen kampen met veel uitval van personeel na een positieve coronatest. Vorige week kregen ruim 6500 zorgmedewerkers het bericht dat ze besmet zijn met corona. De zorg tekende voor 12 procent van alle positieve testen. In sommige verpleeghuizen is het ziekteverzuim nu 50 procent, stelt V&VN, een andere vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Of de positief geteste zorgmedewerkers het virus hebben opgelopen op de werkvloer, is niet bekend, en al helemaal niet of ze het dan hebben opgelopen in de kantine, of bij contact met een patiënt. Het RIVM heeft daar geen cijfers over. Wel is volgens NU’91 duidelijk dat zorgmedewerkers zich nog onveilig voelen. Ze hebben gedurende de dag veel contact met verschillende patiënten, vaak van dichtbij.

Twijfel over bescherming

Volgens de ziekenhuisrichtlijn is niet bij elk contact met een Covid-patiënt het meest beschermde FFP2-masker nodig, soms is een lichter chirurgisch mondneusmasker voldoende. Maar medewerkers twijfelen of die maskers wel genoeg bescherming bieden, zo blijkt uit de meldingen die binnenkwamen bij NU’91.

Voor preventief gebruik - bij patiënten zonder Covid-symptomen - moeten zorgmedewerkers soms zelf hun mondkapjes kopen, zo stelt NU’91. Medewerkers in de thuiszorg, verpleeghuizen en gehandicaptenzorg melden dat ze soms stoffen maskers gebruiken met een stukje keukenrol erin, of een wegwerpmasker van de drogist: maskers die niet bedoeld zijn voor de zorg. Werkgevers zeggen soms dat ze nog wachten op de levering van medische maskers.

“Landelijk liggen de magazijnen bomvol, maar op de een of andere manier komen de voorraden nog niet altijd op de plek waar ze moeten zijn”, zegt Femke Van der Palen van NU’91. “Als een instelling niet voldoende materialen krijgt via de vaste leverancier, dan moeten ze die kunnen krijgen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Waarom dat niet gebeurt, dat is de vraag. Weten werkgevers het consortium niet te vinden? Of is het een geldkwestie?”

Medische maskers

Het RIVM raadt sinds kort aan om in tijden van veel Covid-besmettingen, zoals nu, in de verpleeghuizen doorlopend medische mondneusmaskers te gebruiken. Bij andere vormen van langdurige zorg, zoals gehandicaptenzorg en thuiszorg, moeten werkgevers in elk geval overwegen om medische maskers te gebruiken.

De vakbonden voor verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat dat niet ver genoeg gaat: iedere zorgmedewerker moet volgens de bonden altijd beschermende middelen zoals een medisch mondneusmasker kunnen gebruiken als hij of zij dat nodig vindt.

Opvallend genoeg is er nog geen landelijk voorschrift of advies om ook in ziekenhuizen preventief mondkapjes te dragen. De vakbonden riepen daar vorige week toe op, in een brandbrief aan de ziekenhuizen. Ze vinden de huidige situatie, waarbij maskers af gaan bij de koffieautomaat, in de gang en bij sommige patiëntencontacten ‘verwarrend en onveilig’. “Alsof het virus zich een paar meter verder anders gedraagt.”

