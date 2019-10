Zorginstelling DeSeizoenen schendt de gedragscode van de zorg

Bij DeSeizoenen, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, is sprake van ontoelaatbare dubbele petten bij directeuren. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van vragen van Trouw. DeSeizoenen heeft zes vestigingen verspreid over het land, onder andere in Heerlen, Eindhoven en Zutphen.

Volgens de inspectie schendt DeSeizoenen de regels die zorginstellingen onderling hebben afgesproken, en is er sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. DeSeizoenen is grotendeels eigendom van de omstreden zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Zij waren ook aandeelhouders en directeuren van twee ziekenhuizen die vorig jaar failliet gingen: MC Slotervaart en MC Zuiderzee.

De kwestie bij DeSeizoenen draait om het facilitaire bedrijf Care Shared Services, dat hetzelfde moederbedrijf heeft en dus dezelfde aandeelhouders als DeSeizoenen. De zorginstelling huurt dat bedrijf in voor onder neer ICT-diensten.

Op die manier vloeit geld uit de zorginstelling, die gebonden is aan de strenge regels voor de zorg, naar een ander bedrijf. Het facilitaire bedrijf mag bijvoorbeeld winst uitkeren, de zorginstelling niet. Zo zou je dus het winstverbod in de zorg kunnen omzeilen.

De drie petten van Peter Lensselink

De inspectie valt vooral over de drie petten van Peter Lensselink. Hij is niet alleen aandeelhouder, maar was ook jarenlang directeur bij zowel DeSeizoenen als bij Care Shared Services. Toen de twee bedrijven met elkaar in zee gingen, had hij dus tegenstrijdige belangen. Lensselink is in juli uit beide directies gestapt om aan die situatie een eind te maken.

Het toezicht van de raad van commissarissen schoot tekort. Veel afspraken tussen de bedrijven waren niet in contracten vastgelegd. Zo was er een lening van ruim negen ton van het zorgbedrijf aan het facilitaire bedrijf, waarover niets is vastgelegd. Zo heeft DeSeizoenen commerciële risico’s genomen met zorggeld, stelt de inspectie. Inmiddels is de situatie op deze punten verbeterd, en werkt DeSeizoenen transparanter.

Toch zijn er nog steeds dubbelrollen, die volgens de inspectie niet door de beugel kunnen. Zo is de opvolger van Lensselink, net als haar collegabestuurder, zowel directeur van DeSeizoenen als bij het facilitaire bedrijf. DeSeizoenen laat weten dat het zijn bedrijfsstructuur stapsgewijs heeft aangepast aan de eisen van de gedragscodes voor zorginstellingen. Voor het einde van dit jaar wil het ook de laatste problemen oplossen.

Of met deze constructie ook het winstverbod is omzeild, blijft onduidelijk. De inspectie concludeert alleen dat er geen aanwijzingen zijn dat geld rechtstreeks van het zorgbedrijf aan aandeelhouders is overgemaakt. Of de bedragen die aan het facilitair bedrijf zijn betaald ook kloppen, kan de inspectie door de gebrekkige administratie van DeSeizoenen niet controleren.

