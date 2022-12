Zorgautoriteit raadt centralisatie van kinderhartchirurgie af

Het zou volgens voormalig zorgminister Hugo de Jonge (CDA) het beste zijn om operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in twee ziekenhuizen. Toch adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een impactanalyse deze specialistische zorg over vier ziekenhuizen verdeeld te houden. De rest van de zorg zal verslechteren door centralisatie.

Dat stelt de NZa in een langverwachte analyse. Het is opmerkelijk: al zo’n 30 jaar discussiëren de vier academische ziekenhuizen (in Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen) over wie het beste kinderharten kan opereren. Ze zijn het erover eens dat de kwaliteit van die ingrepen het best zou zijn als dat op twee of drie plekken zou gebeuren. Chirurgen kunnen zo hun kennis over zeer specialistische operaties delen.

Daarom besloot De Jonge op de valreep van zijn ministerschap Rotterdam en Utrecht aan te wijzen als de ziekenhuizen die de kinderhartoperaties ‘mogen’ uitvoeren. Daarop volgde een stroom van kritiek. Alleen dergelijke specialistische zorg in de Randstad uitvoeren zou gevaarlijk, dodelijk zelfs, kunnen zijn voor kinderen met hartproblemen in het Noorden, zei Groningen. In Rotterdam zeggen de specialisten juist dat kinderen eerder overlijden als de zorg niet gecentraliseerd wordt. Ernst Kuipers, opvolger van De Jonge, vroeg de NZa daarop om een impactanalyse. De zorgautoriteit had overigens al aangeboden om dat onderzoek uit te voeren, maar het ministerie was er eerder niet op ingegaan.

Grote en onomkeerbare gevolgen

Nu is het rapport er. En de NZa adviseert, dringend, om niet over te gaan op centralisatie. Dat zou namelijk ‘grote en onomkeerbare gevolgen’ hebben voor de getroffen ziekenhuizen. Allereerst moeten patiënten uit het noorden langer reizen. En als Groningen de kinderhart-ingrepen verliest, heeft dat ook gevolgen voor de acute zorg die het ziekenhuis kan leveren aan volwassenen met hartproblemen. Het UMCG is namelijk het enige academische centrum in Noordoost-Nederland met de juiste expertise. Het wegvallen van de kinderhartchirurgie is volgens de NZa ‘een bedreiging van de continuïteit van (acute) zorg voor zowel volwassenen als kinderen’.

Daarbij krijgen medisch specialisten als ze in ‘hun’ ziekenhuis willen blijven andere taken. Of ze moeten ergens anders gaan werken. In dat geval zou het ziekenhuis hun kennis verliezen. Veel verpleegkundigen hebben bovendien aangegeven niet te willen verhuizen, waardoor het voor de ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht, die de kinderhartoperaties zouden ‘krijgen’, moeilijk zou worden om gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden.

De centralisatie van de kinderhartchirurgie brengt de status van academisch ziekenhuis van het LUMC in Leiden in gevaar, zegt de NZa. Twee derde van de patiënten op de kinder-ic daar ligt vanwege hartproblemen. Als de kinderen ergens anders heengaan kan de kinder-ic wellicht niet open blijven. In dat geval zou het LUMC de academische status als kinderziekenhuis kunnen verliezen.

Ziekenhuizen moeten beter en meer samenwerken

De zorg voor mensen met aangeboren hartafwijkingen is wel kwetsbaar, benadrukt de NZa. Er zijn te weinig artsen met voldoende kennis en ervaring. Ook voeren ze niet vaak behandelingen uit, omdat het gaat om zeldzame aandoeningen. De toezichthouder wil dat de ziekenhuizen ‘beter en meer gaan samenwerken’.

De zorgautoriteit stelt zelf voor om Nederland in twee helften te verdelen. In het noorden zouden het UMCG, het LUMC en Amsterdam UMC moeten samenwerken. Het zuiden zou bestaan uit Erasmus MC, UMC Utrecht, Radboudumc in Nijmegen en Maastricht UMC. Hoe dat zou moeten gebeuren staat niet in het rapport.

Minister Kuipers komt begin 2023 met een definitief besluit. Hij zegt tegen het ANP dat de NZa-analyse toont dat zowel de sluiting als het openhouden van de afdelingen “altijd effecten zal hebben voor patiënten.” Volgens de minister zijn er maatregelen nodig die de kinderen zo min mogelijk schaadt. Ook is er tijd nodig om de veranderingen zo goed mogelijk te begeleiden.

