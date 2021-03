Zorg of prostitutie? Escortdames en -heren gaan nog steeds naar verpleeghuizen

Hoewel sekswerkers sinds half december niet mogen werken, ontvangen Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen soms nog wel escortdames en -heren. Het gaat om gespecialiseerde ‘seksverzorgenden’ van Flekszorg en Snoezelzorg. Twee andere aanbieders van vergelijkbare diensten legden hun werk sinds half december wel neer, vanwege de sluiting van reguliere prostitutie.

Hoewel alle vier de aanbieders grofweg hetzelfde werk leveren, staan Flekszorg en Snoezelzorg als zorginstellingen ingeschreven, en de andere twee niet. Het ministerie van VWS reageert na enige vertwijfeling dat geen enkele sekswerker nu aan de slag mag, ook niet in de sekszorgbranche. Maar Flekszorg-directeur Loet Berkelmans heeft hier geen boodschap aan en is niet van plan te stoppen. Ze benadrukt dat sommigen van haar seksverzorgenden al met voorrang gevaccineerd zijn, en dat de rest spoedig volgt. “Het is toch duidelijk dat we zorg leveren en geen escorts, ook in de ogen van officiële instanties?” Ze werkt daarnaast met een coronaprotocol, waarbij mondkapjes worden gedragen, sprake is van extra ventilatie en zowel voor als na de sessie gedoucht wordt.

Seksuologen benadrukken het belang van sekszorg, zeker bij eenzame ouderen, maar vrezen in het geval van verpleeghuizen soms ook besmettingsgevaar. “Wacht nog heel even tot iedereen gevaccineerd is”, drukt Yuri Ohlrichs van Kenniscentrum Rutgers sekszorg-aanbieders op het hart. “Juist vanwege de kwetsbaarheid van deze doelgroep.”

‘Sekszorg kan een goede interventie zijn’

Wie denkt aan ouderen in een verzorgingstehuis of mensen met een beperking, beseft niet altijd dat ze ook behoefte hebben aan seks en intimiteit, zegt seksuoloog en psycholoog Ingrid van Kempen. “Terwijl dat wel zo is.” Ze beschrijft hoe mensen met dementie seksueel ongeremd gedrag kunnen vertonen waar ze niets aan kunnen doen. “Sekszorg kan een goede interventie zijn, om ze weer ontspannen te maken.” Van Kempen begeleidt ouderen met vragen rondom seksualiteit bij BrabantZorg. Op dit moment komen daar geen seksverzorgenden over de vloer, zegt ze, vanwege het landelijke beleid omtrent sekswerk.

Marktleider Flekszorg werkt met zo’n veertig tot vijftig zzp’ers, die het werk geregeld doen naast een baan in de zorg. “Ze doen dit omdat ze zien hoeveel het voor cliënten betekent”, zegt de directeur. Flekszorg staat ingeschreven als thuiszorgbedrijf en Berkelmans ziet haar werknemers als ‘seksverzorgenden’. Dat is, zo redeneert zij, een medisch contactberoep. Dat VWS nu zegt dat sekszorg niet mag doorgaan snapt zij niet, zeker omdat haar zzp'ers met voorrang worden gevaccineerd. De uitnodiging voor die vaccinaties berust ‘wellicht op een vergissing’, reageert een woordvoerder van VWS.



De Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling is huiveriger met het aanbieden van gespecialiseerd sekswerk en zoekt tijdens deze lockdown geen grenzen op, zegt coördinator Jenny Koenders. Stel dat een sekswerker besmet blijkt met corona en een uitbraak in een verzorgingshuis veroorzaakt? “Wij lopen nu geen risico’s.”

Sommige verzorgingstehuizen hopen op een middenweg als het gaat om sekszorg, nu de reguliere contactberoepen zoals kappers weer open mogen. Seksuoloog Riët Daniël van de Archipel Zorggroep beschrijft de situatie van een dementerende vrouw in een van haar verpleeghuizen, die nu zelf haar vibrator niet meer kan bedienen. “Ze vraagt of verplegers dat voor haar kunnen doen, maar dat gaat voor hun net een stap te ver.” Misschien, hoopt Daniël, mogen sekszorg-aanbieders voor zulke gelegenheden binnenkort weer langskomen.

Al het sekswerk ligt stil, behalve bij sommige aanbieders van ‘sekszorg’, nota bene in verzorgingstehuizen. De term medisch contactberoep wordt soms breed geïnterpreteerd, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Is dat hoge nood of onverantwoord?