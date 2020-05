Zonder aandacht voor onze leefstijl is aanpak corona ‘dweilen met kraan open’

Gezond leven, laat maar even zitten, dachten Nederlanders de afgelopen weken toen zij zich door de lockdown sloegen. Terwijl juist een gezonde leefstijl belangrijk is om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen, zeggen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken.

Wat precies de invloed is van gezond leven op het verloop van covid-19, is niet bekend. Maar duidelijke aanwijzingen dat gezonde voeding, voldoende bewegen en goede nachtrust effect hebben, zijn er wel. Zo zijn bij veel patiënten onder de 70 gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten de reden dat zij in het ziekenhuis of op de ic belanden. Juist deze aandoeningen zijn met leefstijl te genezen en te voorkomen, stellen de onderzoekers in een notitie die ook wordt gesteund door Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Ontregelde stofwisseling

Bij obesitas, type 2-diabetes en hart- en vaatziekten, is de stofwisseling ontregeld. Als de stofwisseling langdurig van slag is, zorgt dit voor chronische ontstekingen. Als zo’n ontsteking doorsuddert, komt het immuunsysteem niet tot rust en is het niet klaar voor een aanval van virussen zoals het coronavirus. “Vergelijk het met een elastiekje dat continu op spanning staat; het kan niet meer meestretchen wanneer er nog meer druk op wordt uitgeoefend”, schrijven de onderzoekers. Daarom stellen zij dat meer aandacht voor gezond leven de bevolking weerbaarder kan maken voor het virus dat voorlopig nog onder ons is.

Qua voeding raden de onderzoekers onder meer omega 3-vetzuren (vette vis) aan, omdat die ontstekingen remmen. Zwarte bessen, frambozen, druiven en broccoli hebben dit effect ook. Voldoende bewegen is eveneens aan te raden, terwijl 53 procent van de Nederlanders juist minder bewoog de afgelopen weken. “Regelmatige fysieke activiteit en regelmatige lichaamsbeweging kunnen de veroudering van het immuunsysteem beperken of vertragen, wat verder bewijs levert dat lichaamsbeweging gunstig is voor de immunologische gezondheid”, schrijven de onderzoekers.

Intensieve training is niet nodig. Wandelen werkt ook goed. Matig intensief bewegen is zelfs beter dan zeer intensief actief zijn. Bij voeding geldt iets vergelijkbaars. Heel veel omega 3-vetzuren of bijvoorbeeld vitamine C hebben geen positiever effect dan een kleinere dosis. Sterker, het kan de weerstand zelfs verminderen. Ook bij gezond leven geldt dus: doe alles met mate.

Lees ook:

We kunnen gratis naar de leefstijlcoach sinds dit jaar, maar het loopt niet bepaald storm

Nederlanders maken veel minder gebruik van leefstijlcoaches dan gedacht. Het ministerie van VWS rekende op achtduizend tot tienduizend deelnemers aan de zogeheten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in het eerste jaar. Het zijn er 1400, blijkt uit cijfers die het ministerie onlangs bekendmaakte.