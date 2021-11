Zijn kinderen nu de aanjagers van de pandemie?

Er is sprake van een ‘opvallende stijging’ van het aantal positieve coronatests onder 4- tot 12-jarigen, zo meldde het RIVM dinsdag. Scholen melden dat ze steeds vaker klassen naar huis moeten sturen vanwege zieke leerlingen of een zieke leraar. In hoeverre zijn basischoolkinderen nu de aanjager van de pandemie?

De ‘aanjager’ van deze golf zijn ze in elk geval niet, volgens Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. “Het zijn de twintigers, de jongvolwassen, bij wie we als eerste een toename zagen. Zij zijn altijd de eerste groep.” Daarna verspreidde het virus zich onder oudere volwassenen en kinderen.

Ook in de laatste weekcijfers zijn er drie groepen met een hoger aantal positieve testen dan de oudere basisschoolkinderen. Dat zijn allereerst de 20- tot en met 24-jarigen, dan de groepen 15-19 en 25-29.

Stijging door herfstvakantie

Dat er nu een relatief grote stijging is onder basisscholieren, komt waarschijnlijk door de herfstvakantie, die de verspreiding van het virus onder schoolkinderen de afgelopen paar weken heeft geremd. “Bovendien is deze groep helemaal niet gevaccineerd. En we hebben nu te maken met de deltavariant van het virus, die veel besmettelijker is. Ook voor kinderen”, zegt Van den Hof.

In het algemeen geldt: hoe ouder kinderen zijn, des te bevattelijker zijn ze voor het virus. Tegelijkertijd zijn steeds meer kinderen van 12 jaar of ouder gevaccineerd. Dat zorgt volgens Van den Hof voor een opvallende knik in de besmettingscijfers: 10- en 11-jarigen springen eruit, 12-jarigen testen juist weer minder vaak positief.

Die kinderen besmetten leeftijdgenootjes, maar ook vaak de generaties boven hen. Veruit de meeste besmettingen waarbij de bron bekend is, vinden plaats tussen gezinsleden: meer dan de helft van de gevallen.

Kinderen brengen het virus over op dertigers en veertigers

Het RIVM kijkt ook naar de leeftijd van de besmetter, en van degene die besmet wordt. Daaruit blijkt dat kinderen vooral hun directe leeftijdgenoten besmetten, zoals klasgenootjes en broers en zussen. De groep op wie ze het virus daarna het vaakst overbrengen, zijn de dertigers en veertigers: de generatie van hun ouders en een deel van hun leraren. Het omgekeerde geldt ook: dertigers en veertigers besmetten vaak kinderen in de basisschoolleeftijd.

Bij die cijfers hoort wel een nuancering: bij besmettingen in de thuissituatie is de bron vaker bekend. Daardoor is er mogelijk minder zicht op besmettingen die mensen oplopen in – bijvoorbeeld – de trein. Daarmee zijn dus ook besmettingen tussen ouders en kinderen beter in beeld dan andere typen besmettingen.

Van den Hof gaat ervan uit dat de huidige stijging bij de besmettingen onder kinderen ook al geleid heeft tot meer besmettingen onder dertigers en veertigers. “Deels zien we dat effect al, deels zullen we het de komende tijd zien”, zegt ze.

Hoe groot de rol van kinderen is, is lastig te achterhalen

Kinderen zijn niet de aanjager, maar zijn ze misschien wel de stationair draaiende motor die de huidige golf in gang houdt? Volgens Van den Hof niet. “Kinderen spelen een rol”, zegt ze, “maar ouders kunnen ook besmet raken op het werk, of door vrienden.” Of ouders vaker op hun werk of door hun kroost besmet raken, is niet bekend. “Het is lastig dat uit de cijfers te halen”, zegt Van den Hof.

Feit is dat kinderen niet zijn gevaccineerd en dus bevattelijker zijn voor het virus. Is het sluiten van basisscholen dan niet effectiever dan bijvoorbeeld het opleggen van beperkingen aan de horeca, als het puur gaat om het zo snel mogelijk de kop indrukken van deze pandemie?

“Dat is de vraag. Daar hebben we geen antwoord op”, zegt Van den Hof. “Alles wat je doet, heeft effect”, vervolgt ze, “maar dit is een keuze die we met zijn allen maken. Het is belangrijker dat kinderen naar school kunnen dan dat jij naar de kroeg kunt. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen goed onderwijs krijgen, zullen we in andere settings iets meer moeten doen.”

Lesuitval en sluiting: scholen worden zwaar getroffen door deze coronagolf

Volgens de laatste cijfers vindt een fors en groeiend deel van de coronabesmettingen op school plaats. En de gevolgen zijn te merken. Lesuitval neemt hand over hand toe en sommige scholen gaan noodgedwongen dicht.