Ziekenhuizen zien meer kinderen binnenkomen die alcohol én drugs hebben gebruikt

Het aantal kinderen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met alcoholvergiftiging is de afgelopen twaalf jaar niet gedaald. En artsen zien zelfs een zorgwekkende stijging van drugsgebruik in combinatie met alcohol. Vooral cannabis is populair, zo blijkt de nieuwste onderzoekscijfers van kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.

De cijfers komen vanuit alle ziekenhuizen in Nederland. De kinderen die met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkwamen, waren gemiddeld 15,69 jaar oud. Daarmee is de leeftijd iets gestegen vergeleken met 2007, toen de tieners gemiddeld 14,97 jaar oud waren. Een reden dat de kinderen tegenwoordig iets ouder zijn, is de verhoging van de wettelijke alcoholleeftijd in 2014. Daarnaast denken ouders de laatste jaren volgens Van der Lely anders over alcoholgebruik bij hun kinderen.

Als een kind in het ziekenhuis terechtkomt door alcoholvergiftiging, is het meestal niet meer bij bewustzijn, zegt Van der Lely. “De bloeddruk is laag, ze zijn onderkoeld en als het echt koud is, daalt hun lichaamstemperatuur naar 33 tot 34 graden. Dan heb je kans op hartritmestoornissen. Ouders vragen me wel eens: zat er niet iets anders in het drankje? GHB bijvoorbeeld? Zij kunnen zich niet voorstellen dat alcohol zo’n sterk effect heeft. Maar nee. Het effect van alcohol in het kinderbrein is anders dan bij ons.”

‘Je hebt je hersencellen nodig’

Als de kinderen aan een infuus liggen en bijkomen, denken zij: waar ben ik? “Dat is het moment waarop je het verschil kunt maken”, zegt Van der Lely. “Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker neemt de kinderen mee naar de computer en laat zien hoe slecht alcohol voor het brein is. Als dat goed gaat, gaan ze naar huis en krijgen ze een afspraak mee om bij mij te komen of een andere kinderarts te komen. Wij straffen niet, maar leggen wel uit dat ze dit niet nog eens moeten doen. Ik vraag die kinderen: wat wil je worden? Wat het antwoord ook is, advocaat of kapper, je hebt je hersencellen nodig. En als je denkt aan een carrière als sportman, moet je beseffen dat je 4 procent van je spiermassa verliest als je bij mij te gast bent met een alcoholvergiftiging.”

Als artsen de kinderen onderzoeken, valt hen op dat de laatste jaren het drugsgebruik in combinatie met alcohol is gestegen. In 2017 waren er bij 8 procent van opgenomen patiënten aanwijzingen voor drugsgebruik, in 2019 was dit bij 18,6 procent van de tieners het geval. Cannabis werd het vaakst gebruikt. Waarom, dat weet Van der Lely niet.

Wat hij wel weet, is dat er meer aandacht nodig is voor preventie. Ouders zijn zich weliswaar meer bewust van de gevaren van alcohol voor hun kinderen, maar het is nog lang niet voldoende, vindt Van der Lely. De cijfers wijzen dat ook uit. Daarom begrijpt hij niet dat het ministerie van volksgezondheid nog geen zekerheid heeft gegeven of hij volgend jaar door kan gaan met verzamelen van gegevens. Er is al gesneden in het budget om voorlichting te geven op scholen en bij sportvereniging, terwijl juist bij die laatste groep volgens de kinderarts veel winst valt te behalen, zegt Van der Lely.

