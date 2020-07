Ziekenhuizen en verzekeraars sluiten akkoord over miljarden aan coronakosten

Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) bekend gemaakt. “We zijn blij dat het akkoord er is, want de kans dat een ziekenhuis als gevolg van corona in de financiële problemen komt, is met deze afspraken geminimaliseerd”, zegt Ad Melkert, de voorzitter van de NVZ. “De belofte is dat er geen ziekenhuis in het rood komt als gevolg van corona.”

Die belofte moest zwart op wit staan, anders gingen de ziekenhuizen niet akkoord. Ziekenhuizen verdienen aan operaties, maar omdat alle geplande operaties werden uitgesteld en er geen polibezoeken meer waren, droogden de inkomsten op. Elke maand liepen de ziekenhuizen 700 miljoen euro aan inkomsten mis.

“Dat kan in de maanden maart, april en mei optellen tot een bedrag van circa 2,1 miljard”, schreef de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen Ad Melkert in een brief aan de Tweede Kamer. “Daarnaast worden de totale verwachte extra kosten in verband met corona de komende tijd geschat op 3 miljard.”

Voorschotten uitgekeerd door verzekeraars

De kosten maken ziekenhuizen onder meer bij het inrichten van de covid-afdelingen en de uitbreiding van de ic’s. Ook het uitbreiden van de teleconsulten vergt investeringen in ICT.

De verzekeraars hebben al eerder laten weten de ziekenhuizen voorschotten te geven, om de eerste financiële nood te ledigen. Zo konden ziekenhuizen toch de salarissen betalen en het vakantiegeld uitkeren.

