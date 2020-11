Ziekenhuisverzekeraar rekent op hoge schadeclaims door uitstel zorg

Bij ziekenhuisverzekeraar MediRisk zijn al drie schadeclaims ingediend die samenhangen met corona. Dat is pas het topje van de ijsberg: de verzekeraar houdt er rekening mee in totaal 12 tot 18 miljoen euro aan schadeclaims te moeten uitkeren, vooral voor schade vanwege het uitstellen van reguliere zorg tijdens de eerste coronagolf.

Bij MediRisk is de helft van de algemene ziekenhuizen verzekerd. De meeste claims moeten nog komen, omdat zorgclaims volgens MediRisk gemiddeld pas na twee jaar worden ingediend. “Mensen zijn eerst bezig met beter worden. Dan volgt vaak een klachtenprocedure, en daarna pas een claim”, zegt woordvoerder Stan Lommers.

Van de drie claims die al binnen zijn, hebben er twee te maken met zorg die door corona is uitgesteld. Eentje gaat over zorg voor een patiënt met Covid.

MediRisk komt tot een inschatting van het claimbedrag door te kijken naar de hoeveelheid zorg die is uitgesteld. Op basis van zijn database met claims uit het verleden schat de verzekeraar in hoe vaak uitstel tot een terechte claim leidt, en wat het gemiddelde bedrag zal zijn.

Centramed, een andere grote verzekeraar van ziekenhuizen, ziet nog geen reden om uit te gaan van een grote stijging van claims. “Ziekenhuizen maken zorgvuldige afwegingen als het gaat om het eventueel uitstellen van zorg”, laat een woordvoerder weten.

Twijfels over succes claims

Volgens letselschadeadvocaat Sander de Lang is het daarom de vraag hoe kansrijk coronaclaims zijn. “Als het ziekenhuis zijn zaakjes op orde heeft, zal al snel het crisisverweer gelden: het ziekenhuis heeft zijn uiterste best gedaan, maar kon niet anders onder de omstandigheden”, zegt De Lang. Er komen ‘ongetwijfeld’ rechtszaken over deze vraag, stelt hij.

De Lang onderzoekt zelf, op verzoek van nabestaanden, de zaak van een patiënt die na een transplantatie op een kamer met een hoestende patiënt terechtkwam. Ze liep corona op en overleed. De Lang bekijkt nog of een claim kans maakt.

MediRisk rekent de uitgekeerde claimbedragen door in de verzekeringspremie die de ziekenhuizen betalen. De ziekenhuizen moeten daarvoor door de zorgverzekeraars gecompenseerd worden, zo zei directeur Arnoud van Schaik eerder tegen zorgwebsite Zorgvisie.

