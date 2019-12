Ziekenhuis wil bloed en medicijnen per drone vervoeren tussen Zwolle en Meppel

Bloed, medicijnen of zelfs organen vervoeren per drone. Dat zou in één klap veel obstakels uit de weg ruimen. Nooit meer met een koeriersbusje of ambulance in de file, of zelfs met een helikopter de lucht in om medicatie af te leveren, zoals nu gebeurt.

Ziekenhuisgroep Isala ziet wel brood in vervoer per drone, zij het in eerste instantie alleen van bloed en medicijnen. Zodra het nieuwe ziekenhuis in Meppel klaar is, wil de groep tussen die locatie en het bestaande ziekenhuis in Zwolle een lijndienst van drones opstarten, bijvoorbeeld om snel monsters in het laboratorium in Zwolle te kunnen onderzoeken. Isala beschouwt de drones als een uitgelezen alternatief voor vervoer over de altijd drukke A28.

Dat het nieuwe ziekenhuis in Meppel pas eind 2021 opengaat, is een praktische bijkomstigheid. Koeriersdiensten per drone zijn nu nog toekomstmuziek, al is het maar omdat onder Nederlandse regelgeving vliegen met drones slechts beperkt is toegestaan. Daar komt echter verandering in. Vanaf 1 juli is het de bedoeling dat de lappendeken van landelijke regels voor dronevluchten worden vervangen door Europese regels. Nu mag een drone in Nederland niet buiten het zicht van een piloot vliegen, na 1 juli in sommige gevallen mogelijk wel. De Inspectie infrastructuur en milieu gaat erover.

Met deze nieuwe regelgeving in het achterhoofd worden er sinds vorige maand testvluchten uitgevoerd op de militaire vliegbasis Deelen, bij Arnhem. Een drone in de herkenbare gele kleur van de ANWB vliegt daar rondjes om de betrouwbaarheid van het apparaat te testen. De ANWB, bekend van de traumahelikopter, doet er samen met PostNL, dat de medische post regelt in Nederland, bloedbank Sanquin en het Erasmus MC onderzoek naar een zogeheten medical drone service.

‘Een drone is goud waard’

Volgens apotheker Jan-Dietert Brugma van het Erasmus MC is een rondvliegende drone goud waard. “Met al die files hier in Rotterdam zou het ideaal zijn als we een drone kunnen gebruiken.” Het ziekenhuis wil een drone naar de patiënt laten vliegen, waar die bijvoorbeeld medicatie aflevert. Brugma: “Of andersom, om afgenomen bloed snel naar het laboratorium te krijgen. Bloed is maar kort houdbaar, omdat we cellen moeten tellen. Dan is het vervelend als een busje in de file terechtkomt.”

Het project is uitgesmeerd over enkele jaren, mede omdat regelgeving het vervoer nu niet toestaat. Drones kunnen aanzienlijke schade aanrichten als ze uit de lucht vallen, dus wordt er uitgebreid getest. In een tweede fase wil de groep oefenen boven dunbevolkt gebied, daarna boven steden.

Elders in Europa worden medische toepassingen al per drone vervoerd, zoals in Antwerpen, Parijs en in Zwitserland. In Afrika bieden medische drones al langer uitkomst, in Rwanda vliegen ze sinds 2016 en ook in Ghana worden medicijnen en bloed met drones bezorgd. Daar is de slechte staat van de infrastructuur reden voor de dronevluchten, korte ritjes duren er al snel een uur.

In Amerika wordt geëxperimenteerd met drones die donororganen vervoeren. In maart leverde een onbemande drone een donornier af bij een ziekenhuis in Maryland, een primeur. In tegenstelling tot de ANWB-drone, die veel weg heeft van een klein vliegtuigje, lijkt deze drone op het klassieke model met propellers. De Amerikaanse drone heeft acht paren propellers, meerdere motoren en een parachute ter bescherming van de waardevolle lading.

In Nederland is het vervoer van organen per drone nog ver weg, stelt Brugma van het Erasmus MC. “Een orgaan is zo’n kostbare lading, dat is echt nog een brug te ver. Laten we beginnen met geneesmiddelen en bloed, dat zou al mooi zijn. Als orgaanvervoer per drone veilig kan, zouden we het doen. Bij een transplantatie een paar weken geleden, stonden er zeven à acht ambulances bij de deur. Al die auto’s moesten door het drukke verkeer van Rotterdam. Een drone zou al dat gedoe voorkomen.”

