Zelfs ‘veilige’ borstimplantaten lekken, is het niet tijd voor een verbod?

Elk jaar krijgen 11.000 Nederlandse vrouwen een borstimplantaat. Moet dat aantal niet naar beneden, of tot nul worden teruggebracht? Die vraag dringt zich op na nieuw onderzoek dat maandagavond is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Journal of the American Medical Association. Ook veilig geachte siliconen borstimplantaten blijken te lekken en daarmee deeltjes door het lichaam te verspreiden, wat tot ernstige ziekte kan leiden.

Een van de onderzoekers is Henry Dijkman van de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen. Hij en zijn mede-onderzoekers vinden “dat je geen siliconen borstimplantaten meer moet gebruiken zolang de veiligheid niet is aangetoond”.

“Een plastisch chirurg en patiënt kunnen ook kiezen voor een alternatief; indien mogelijk opvulling met eigen materiaal”, zegt hij. “Je kunt plaatselijk vet wegzuigen van je lichaam en dat in de borst aanbrengen, zogenoemde lipofilling.”

Zelden goede voorlichting

Je kunt het ook laten, zegt Dijkman, die vindt dat de schoonheidsidealen doorschieten. Wie wel kiest voor een prothese, krijgt te vaak gebrekkige of onjuiste voorlichting, zegt Dijkman. “Ik ken niet één vrouw die goed is voorgelicht. Er zijn zelfs chirurgen die nu nog spreken van implantatenfobie bij vrouwen. Dat vind ik zeer ernstig.”

Gebrekkige voorlichting heeft de aandacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Het is iets wat wij keer op keer benadrukken in gesprekken met behandelaars”, zegt een woordvoerder. “Daarbij moet de voorlichting niet alleen plaatsvinden op websites en brochures, maar vooral in het één op één gesprek tussen arts en patiënt in de behandelkamer.”

Vergelijk het met roken

Dijkman: “Veel plastisch chirurgen zeggen, niet iedereen wordt ziek, dat overkomt één op de tien vrouwen. Maar vergelijk het met roken. Er zijn mensen die tot het eind van hun leven roken en niet ziek worden. Anderen sterven al na tien jaar. Dat ligt aan je genen en je achtergrond. Punt is dat iedereen weet dat roken ongezond is. Bij siliconen borstimplantaten is het zo dat vanaf dag één deeltjes zich door het lichaam verspreiden die je lijf weer moet afbreken. Al word je niet ziek, daar belast je jezelf wel mee.”

Moeten alle vrouwen met siliconen implantaten nu hun protheses laten verwijderen? Allereerst wil Dijkman daarover zeggen dat er geen reden tot paniek is. Wel pleit hij voor regelmatige controle. “Na vijf jaar tot tien jaar bijvoorbeeld kan je een MRI-scan laten maken. En na vijftien jaar zal je de implantaten eigenlijk moeten vervangen.”

Zwangerschap

Als implantaten worden vervangen, ziet Dijkman dat zieke vrouwen snel opknappen en soms zelfs helemaal genezen. Ook dat is al een duidelijke aanwijzing dat de implantaten de oorzaak zijn van ziektes. Hij signaleert ook dat vrouwen met implantaten soms niet zwanger kunnen worden, en na verwijdering van die implantaten en herstel wel.

Voor zwangere vrouwen speelt er nog iets. “We weten dat siliconen lekken en stoffen in het bloed circuleren, maar we zien ook dat die stoffen de placenta kunnen passeren. Dat kan groeistoornissen of miskramen veroorzaken.”

Het onderzoek heeft ondertussen internationaal veel losgemaakt, zegt Dijkman. De IGJ zegt de resultaten van het onderzoek te bestuderen, onder meer met het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Deze vereniging ziet op dit moment nog geen reden de standpunten over de borstprotheses te veranderen. “Vrouwen met borstprotheses, die zich zorgen maken of denken klachten te hebben gerelateerd aan borstprotheses, kunnen altijd een afspraak maken bij hun plastisch chirurg voor nader onderzoek”, aldus de NVPC.

Verwijdering kan dan een optie zijn, maar zo’n ‘explantatie’ wordt lang niet altijd vergoed door de verzekeraar. Dat gebeurt nu vaak alleen als er sprake is van zeer problematische kapselvorming rond de prothese. Is dat niet het geval, dan moet een patiënt zelf zo’n 4000 euro voor de operatie betalen.

