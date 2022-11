Ze komt al weken niet meer buiten en heeft alles al geregeld. ‘Franse chansons en geen gasten, behalve mijn zoon en zijn gezin’

Zij heeft mooie gestifte lippen. Al wekenlang komt ze niet meer buiten, en ze ontvangt – op haar zoon na, eens in de zoveel tijd – geen visite meer. Zelfs voor de buren doet ze niet open. Maar haar lippen zijn perfect gestift, in de kleur Forever Lolita.

‘Hoe is het de afgelopen dagen gegaan met de zwachtels?’ vraag ik.

‘Nou, kijk zelf maar.’ Ze trekt haar broekspijpen omhoog. De zwachtels zijn half afgezakt en doordrenkt met vocht. Ik trek mijn handschoenen aan.

‘Zeven maanden,’ zei de specialist, een dag na haar verjaardag. ‘Hooguit iets meer dan een jaar, mits de behandeling aanslaat.’ Ik pel de natte windsels van haar kuiten. Er zitten diagonale striemen in haar huid gekerfd. Uit een wondje onder haar knie komt een druppel vocht die langs haar scheenbeen naar beneden loopt. Ik vang hem op met een gaasje.

‘Ik zit nu op acht maanden,’ zegt ze. Op de stoelen en verspreid over de grond staan boodschappentassen gevuld met kleding, wat haar leefruimte de sfeer van een vertrekhal geeft.

‘Hoe voelt dat voor u?’ vraag ik, terwijl ik een schoon gaasje op de wond leg en de overige huid droogdep.

‘Elke keer wanneer ik een steek in mijn flank voel of een drukkend gevoel op mijn borst dan denk ik: is dit het? Gaat het nu gebeuren?’

‘Nu mag het eindelijk een keer gaan zoals ik het wil’

Op het bijzettafeltje staat een vaas met kunstlelies. Om de doos met het zwachtelmateriaal binnen handbereik te hebben schuif ik het beeldje van een kinderlijke Eros opzij, die met opgevouwen vleugeltjes ligt te slapen.

‘Ik heb alles al geregeld,’ zegt ze. ‘Franse chansons en geen gasten, behalve mijn zoon en zijn gezin.’

Ik vouw een handdoek over mijn knieën en leg haar linkerbeen op mijn schoot. Met vaseline smeer ik de schrale en verweekte plekken in.

‘Ze vinden het misschien wel raar allemaal, maar nu mag het eindelijk een keer gaan zoals ik het wil.’ Ze schuift de doos mijn kant op. Ik pak een tricotzwachtel en knip hem op de juiste lengte. Dan polster ik de oneffenheden op haar benen met watten zodat het een egaal geheel wordt.

‘Later mogen ze me dan met z’n allen uitstrooien over de Bickersgracht,’ zegt ze. ‘Al weet ik eigenlijk niet of dat wel mag.’ Ze geeft een opgerolde rekzwachtel aan me. ‘Dan doen ze het maar stiekem.’

Haar vriendinnen en buren hoeven het nog steeds niet te weten

Terwijl ik aan de binnenkant van haar voet de zwachtel aanzet komt onder de bank een rode kater tevoorschijn. Hij springt op het bijzettafeltje en snuffelt aan de doos.

‘Hé boef, was jij er ook nog?’ De kat springt over op de bank, zet zijn voorpootjes op haar dijen en begint te melktrappelen.

Ze merkt wel dat ze achteruitgaat, zegt ze, en nee, haar vriendinnen en de buren hoeven het nog steeds niet te weten.

‘Dan kijken ze je aan net alsof je een zielepoot bent, daar zit ik niet op te wachten.’ De vorm van haar been volgend, rol ik de zwachtel omhoog tot onder haar knie en weer naar beneden, zonder druk te zetten. De kat is luidruchtig aan het spinnen en geeft kopjes tegen haar kin.

‘De laatste scan was trouwens best mooi.’ Ze legt haar andere been op mijn schoot. ‘Op zo’n longfoto zie je dan allemaal van die kleine witte stipjes.’ Ze glimlacht en ik begin aan haar linkerbeen.

‘Het zijn net sterretjes.’

De kat springt van de bank en schuift met zijn lijfje knisperend langs een boodschappentas van de Dirk. Ik plak de laatste zwachtel vast met tape en trek haar broekspijpen eroverheen.

‘Het is natuurlijk heel erg,’ zegt ze, terwijl ze haar voeten terug op de grond zet. ‘Maar ik vond het eigenlijk wel schitterend!’

Dit is de laatste column van Bernadette Breuste, oncologie-wijkverpleegkundige. Ze schrijft over de mensen die ze ontmoet en verzorgt.