Wuhanvirus in Nederland: A-ziekte, maar dat is geen reden tot zorg

Het Wuhanvirus, het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in de Chinese stad Wuhan, wordt in Nederland behandeld als A-ziekte, maar dat is geen reden tot zorg. Minister Bruins (medische zorg) heeft de maatregel maandag genomen. “In Nederland is er nog geen enkel geval van besmetting geconstateerd”, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Maar omdat er een reële – geen grote – kans op besmetting bestaat, nemen we de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn.”

Die maatregelen houden in dat een besmet persoon gedwongen onderzocht of geïsoleerd mag worden, of in quarantaine gesteld. Dat is nodig om verspreiding te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe besmettelijk het Wuhanvirus precies is.

Meldplicht bij koorts, luchtwegklachten én recent bezoek aan Wuhan

Met de status van A-ziekte hebben zorgverleners een meldplicht als zij vermoeden dat een patiënt besmet is met het coronavirus. Dat gebeurt als die koorts heeft, luchtwegklachten én recent in de regio rond Wuhan is geweest, volgens het RIVM. De andere huidige A-ziektes op de lijst van het RIVM zijn pokken, polio, Sars, het Mers-coronavirus en virale hemorragische koortsen, zoals ebola en gele koorts.

Een vaccin is er nog lang niet, denkt de woordvoerder van het RIVM. “Er is nog niets bekend over de ontwikkeling van een vaccin tegen het Wuhanvirus. Voor de Mexicaanse Griep werd in 2009 met spoed een vaccin ontwikkeld. Doordat bestaande griepvaccins alleen maar aangepast moesten worden, ging dat relatief snel. Dat duurde al enkele maanden. Voor dit coronavirus moet alles nog ontwikkeld en veel langer getest worden.”

Wereldwijd zouden nu zo’n 4000 mensen besmet zijn met het Wuhanvirus. In China zijn inmiddels 106 doden gevallen. Voor zover bij het RIVM bekend waren degenen die door het Wuhanvirus zijn gestorven oud, of was er sprake van onderliggend lijden, zoals hartklachten of diabetes.

