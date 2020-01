Wuhan-virus is in Nederland nu een A-ziekte, maar een besmetting is hier nog niet geconstateerd

Het Wuhan-virus, de variant van het coronavirus die eind vorig jaar opdook in de Chinese stad Wuhan, wordt in Nederland behandeld als A-ziekte, maar dat is geen reden tot zorg. Minister Bruins van medische zorg heeft de A-status maandag aangekondigd. “In Nederland is er nog geen enkel geval van besmetting geconstateerd”, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Maar omdat er een reële, niet grote kans op besmetting bestaat, nemen we de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn.”

Die maatregelen houden in dat een besmet persoon gedwongen kan worden onderzocht of geïsoleerd, of in quarantaine gesteld. Dat is nodig om verspreiding te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe besmettelijk het virus uit Wuhan precies is.

Meldplicht bij koorts, luchtwegklachten én recent bezoek aan Wuhan

Zorgverleners hebben vanwege de status als A-ziekte een meldplicht als zij vermoeden dat een patiënt is besmet met het virus. Dat zal gebeuren als een patiënt koorts heeft, luchtwegklachten én recent in of in de buurt van Wuhan is geweest, volgens het RIVM. Andere A-ziektes op de lijst van het RIVM zijn pokken, polio, Sars, het Mers-coronavirus en virale hemorragische koortsen, zoals ebola en gele koorts.

De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), een internationale groep van publieke en private organisaties heeft als doel binnen zestien weken een vaccin te ontwikkelen dat op mensen kan worden getest. Daarna moet onder meer veiligheid en effectiviteit worden bewijzen voordat het de markt op kan. Dat duurt dus nog langer. “Het is onmogelijk daar een tijdspad bij te noemen”, zegt coronaviroloog Berend Jan Bosch van de Universiteit Utrecht. “En als het ontwikkelde vaccin bescherming biedt, is grootschalige productie een grote uitdaging.”

Beeld Sander Soewargana

Zover hoeft het niet te komen. Bosch: “Na de uitbraak van Sars, ook een coronavirus, in 2003 is door de industrie ingezet op ontwikkeling van vaccins, maar die zijn nooit getest op effectiviteit aangezien het virus tegen die tijd al ingeperkt was.”

Op dit moment ontwikkelt het Cepi ook een vaccin tegen het Mers-coronavirus. “De kennis die daarbij is opgedaan, helpt de verwachte snelle ontwikkeling van een vaccin tegen het Wuhan-virus,” zegt Bosch.

Wereldwijd zouden nu zo’n vierduizend mensen besmet zijn met het Wuhan-virus. In China zijn er inmiddels 106 mensen door gestorven. Voor zover bij het RIVM bekend hadden de personen die door het Wuhan-virus zijn gestorven een hoge leeftijd, of er was sprake van onderliggende gezondheidsproblemen, zoals hartklachten of diabetes.