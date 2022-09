Witte rook voor het zorgakkoord - huisartsen tekenen niet, maar willen wel meewerken

Tal van organisaties in de zorgsector hebben vrijdagavond met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het Integraal Zorgakkoord getekend. Dat akkoord is volgens het kabinet belangrijk om de zorg toegankelijk, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Een belangrijke partij heeft niet getekend: de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Zorgminister Kuipers spreekt van een historisch “en echt uniek” akkoord. LHV heeft het hele traject mee-onderhandeld, benadrukt de bewindsman, en is het eens met de afspraken. De LHV wil alleen meer garanties dat de zorgverzekeraars de afspraken ook nakomen. De huisartsen willen bijvoorbeeld meer tijd kunnen besteden aan elke patiënt, zoals in het akkoord staat. Volgens de LHV is dat al eens eerder afgesproken, en kwamen de zorgverzekeraars daarna ‘niet of nauwelijks’ over de brug met het geld dat nodig was.

De huisartsen zijn bereid te blijven meepraten

Kuipers blijft in gesprek met de partijen die niet getekend hebben. “De inzet is dat zij later alsnog tekenen", stelt het ministerie van volksgezondheid. De huisartsen houden die optie open. Uiterlijk in december wil de LHV in haar ledenvergadering opnieuw beslissen over het zorgakkoord. De huisartsenvereniging hoopt dat de zorgverzekeraars in de tussentijd zwart op wit garanties kunnen geven.

In de tussentijd zijn de huisartsen bereid te mee te praten over de uitwerking van de plannen in het akkoord. “Het is aan de partijen die het akkoord gesloten hebben gesloten, om ons uit te nodigen om over concrete thema's te praten", zegt een woordvoerder van de LHV.

Die opstelling zal Kuipers hoop bieden, want voor veel van wat in het akkoord staat is de hulp van de huisartsen noodzakelijk. Zo is het de bedoeling dat meer zorg bij de patiënt thuis geregeld wordt, in plaats van in het ziekenhuis.

Groei uitgaven remmen

Organisatie voor verpleeg- en wijkzorg Actiz tekende het akkoord vrijdag wel, na eerder verzet. Dat doet Actiz na mondelingen toezeggingen van het ministerie en de zorgverzekeraars over investeringen in de wijkzorg. Ook de ggz, de ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, de gemeenten en de zorgverzekeraars hebben getekend. Mind, de organisatie voor mensen met psychische klachten, doet dat niet. Mind vind onder andere dat de vrije keuze van een behandelaar door het akkoord onder druk komt te staan.

Kuipers is blij dat de zorgpartijen nu een “werkagenda hebben voor de komende jaren”, en bovendien in overleg blijven. Dat het akkoord zo breed is, is van groot belang, zegt de bewindsman. De problemen in de zorg raken vaak verschillende takken in de sector. “Als een ziekenhuis een wachtlijst heeft voor iemand die geopereerd moeten worden, dan komt die persoon intussen bij de huisarts”, legt Kuipers uit.

Geen ‘bezuinigingsakkoord’

Vanuit de oppositiebankjes in de Tweede Kamer is de overeenkomst weleens een ‘bezuinigingsakkoord’ genoemd. “Heel simpel: dat is absoluut niet het geval”, zegt de minister daarover. “De uitgaven in de zorg stijgen al heel lang, en zullen ook deze regeerperiode stijgen.” Het is wel van belang om de groei van die uitgaven af te remmen, zegt hij.

De afgelopen tijd lekten al aspecten van conceptakkoorden uit. Zorgpartijen moeten volgens de afspraken meer samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijnszorg versterkt worden: de zorg waarvoor mensen zelf een afspraak kunnen maken zonder verwijzing (zoals bij huis- en tandartsen, fysiotherapeuten en wijkverplegers). Dat moet voorkomen dat de duurdere tweedelijnszorg (zoals in het ziekenhuis) overbelast raakt.

Ook moet aantrekkelijker worden voor personeel om in de zorg te gaan werken of in de sector te blijven, en is het de bedoeling dat Nederlanders minder vaak een beroep gaan doen op de zorg. Verzekeraars moeten meer grip krijgen op zorgverleners. Patiënten moeten straks zelf meer geld bijleggen als ze een zorgverlener kiezen met wie hun verzekering geen afspraken heeft.

