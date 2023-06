Wijkverpleegkundigen schaffen ‘verplichte’ lijstjes af

“Probeer je het wel zo lief mogelijk te doen?”, vraagt de 87-jarige heer Karssen. Hij ligt thuis op zijn beige bank in Bodegraven. Wijkverpleegkundige Evelien Boot staat op het punt om de katheter bij hem te verwisselen. “Probeer te ontspannen”, zegt ze na een kleine pijnscheut. “Er gaat een meter slang m’n buik in en dan moet ik ontspannen!”, grapt Karssen. Maar het is al voorbij. “Ik voel niks meer”, voegt hij toe. “Dan zit ie goed”, reageert Boot, tot opluchting van Karssen.

Katheters aanleggen doet Boot al jaren, maar in het proces is iets veranderd. Terwijl ze vroeger nog zeep of desinfectiemiddelen zou gebruiken tijdens het wisselen, doet ze dat nu niet meer. Het bespaart tijd, geld en ongemak voor de patiënt. Boot heeft dat niet op eigen houtje beslist, maar samen met haar collega’s van zorgorganisatie Vierstroom Zorg Thuis, op basis van de ‘Beter Laten Lijst’.

Overbodig werk wil niemand doen, zeker niet in de onderbezette verpleegkunde. Daarom bedacht het Radboudumc vijf jaar geleden de ‘Beter Laten Lijst’, met handelingen die verpleegkundigen beter niet meer kunnen doen omdat ze overbodig zijn, vervelend voor de cliënt of zelfs schadelijk. Alles op de lijst staat daar op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Tijd en geld besparen

Het Radboudumc en V&VN, de beroepsvereniging van zorgmedewerkers vernieuwde de lijst begin deze maand en breidde die uit tot 67 handelingen die je beter niet kunt doen, niet alleen voor de wijkverpleegkunde, maar ook voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Daarmee besparen verpleegkundigen tijd en geld. De wijkverpleegkundigen in Bodegraven zijn er enthousiast over.

In het drukke werk van de wijkverpleegkunde zorgt de lijst voor een moment van even stil staan en nadenken, zegt Boots collega Margriet van Rooijen: “Het is zo’n eyeopener, een soort naslagwerk voor ons. Je bent je even een stuk bewuster. Doe ik deze handeling wel goed? Is het nodig?”

“Vijf jaar geleden hadden we nog ‘steunkousen rondjes’", vertelt Van Rooijen. “Dan ging je bij iedereen langs om de steunkousen aan te trekken. Nu doen mensen dat zelf, met een hulpmiddel.” De verpleegkundige loopt over van de voorbeelden, van het omhoog zetten van bedhekken tot het overmatig desinfecteren van je handen.

Boot: “In de corona-tijd wasten we onze handen, om ze daarna nog even te desinfecteren. Dat was toen protocol, maar nu niet meer. Toch blijf je het doen omdat je het gewend bent.”

Irritant

De belangrijkste weggelaten handeling is toch wel: vinkjes zetten. Bureaucratie. Invuloefeningen. “Die verplichte lijstjes invullen, dat vinden wij in de zorg héél irritant”, zegt Van Rooijen.

“Wij deden het ook. Je vraagt het omdat het ‘moet’. Maar niemand wist van wie het dan moest. Iemand die een wond had, moest je tegelijk ook scannen op depressie, ondervoeding of incontinentie. Dat slaat nergens op natuurlijk! Maar het gebeurde wel. We hebben het bij Vierstroom gewoon afgeschaft.”

Dat betekent overigens niet dat ze die lijstjes nooit afwerken. “Dat doen we wel, maar alleen als er signalen zijn of als je iets objectief wilt maken.” Vierstroom loopt wat dat betreft een beetje voorop. “Er worden nog heel veel verplichte lijstjes ingevuld, hoor ik van collega’s bij andere organisaties.”

Het efficiënter werken is voor Vierstroom niet alleen een mooi doel, het is bittere noodzaak om iets te doen aan het negatieve imago waar de wijkverpleegkunde mee worstelt. “Heel onterecht, want het is het leukste beroep dat ik ken”, zegt Van Rooijen. “Dat beeld verandert gelukkig wel, maar het zit nog in de weg. We hebben al een jaar of acht structurele vacatures open staan. We vissen allemaal in een heel kleine lege vijver van verpleegkundigen.”

Boot: “Ik werk al 23 jaar in de zorg. Heb in een ziekenhuis gewerkt, een verpleeghuis gedaan, GGZ gedaan, revalidatie gedaan. Altijd gezegd: ik ga nooit de wijkverpleging in. Maar het is met gemak het leukst, het meest divers. Nu denk ik: dat had ik twintig jaar eerder moeten doen!”

