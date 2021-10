Wie zijn de gevaccineerden die toch met covid in het ziekenhuis belanden?

Wie als gevaccineerde corona krijgt, belandt zelden in het ziekenhuis. Met dat vaak herhaalde refrein in het achterhoofd wekt het wellicht verbazing dat een kwart van de opgenomen coronapatiënten in september twee keer geprikt was. Het RIVM publiceerde deze cijfers gisteren.

Ziekenhuizen en artsen gingen er eerder vanuit dat dit ongeveer 10 procent zou zijn. Toch is er geen reden tot zorg over de effectiviteit van de vaccins, zegt Leon van den Toorn, longarts bij het Erasmus UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Waarom is er geen reden tot zorg?

“Cijfers zijn wel leuk, maar je moet meteen bedenken: wat is het verhaal erachter? Uit een rondvraag die wij als vereniging vorige maand deden onder longartsen, bleek dat bijna alle gevaccineerden die in het ziekenhuis terechtkomen mensen zijn die al iets mankeren. Het grootste deel van de gevaccineerde ziekenhuispatiënten bestaat uit mensen met een verminderde afweer, denk aan transplantatiepatiënten. Van deze groep was bekend dat de vaccins niet goed werken, daarom krijgen ze op dit moment al een derde prik. Daarnaast zien wij nog een kleine groep gevaccineerden die een hoge leeftijd heeft en veel andere kwalen. Als zij toch weer tegen het virus aanlopen, is een klein tikje voldoende.”

Is dat beeld van een maand geleden nog actueel?

“Ik verwacht geen enorme verschuiving. Het kan zijn dat het aandeel gevaccineerden nog iets is toegenomen, omdat er nu eenmaal minder mensen ongevaccineerd zijn en de vaccins niet honderd procent beschermen tegen een ziekenhuisopname.”

Maar u verwacht geen gevaccineerden met corona in het ziekenhuis die daarvoor gewoon gezond waren?

“Ik kan mij er tot nu toe niet één herinneren. Maar de kans is nooit nul procent. Er zijn wel ziekenhuizen die zeggen: daar hebben we er één van. Maar de kans blijft ontzettend klein om in het ziekenhuis te belanden als je relatief gezond bent en netjes gevaccineerd. Als dit wel vaker gebeurt, dan zou dat iets zeggen over de afnemende effectiviteit van de vaccins na een bepaalde tijd. Daarom houden we het goed in de gaten.”

Verschillen de klachten van gevaccineerden en ongevaccineerden in het ziekenhuis?

“Nee, omdat beide groepen in principe hetzelfde probleem hebben: ze zijn niet goed genoeg beschermd. De ene groep doordat ze niet gevaccineerd zijn, de andere groep omdat de vaccinaties niet goed genoeg aanslaan. Maar dat zijn vaak al de patiënten die niet met twee dagen weer buiten staan.”

Rick (62) en Conny (59) Faasen zijn volledig gevaccineerd, maar kregen toch corona. ‘Ik was echt verrast’



Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, is ook de groep die na vaccinatie besmet wordt groter. Neem Rick en Conny Faassen. Wat deed de ‘doorbraakinfectie’ met hen?

Kwart van de coronapatiënten in het ziekenhuis is volledig gevaccineerd

Veel meer volledig gevaccineerden dan gedacht belanden toch als Covidpatiënten in het ziekenhuis. Dat komt volgens het RIVM simpelweg doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn.