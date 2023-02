Wie gezond leeft na de diagnose blaaskanker, heeft kwart minder kans op een nieuwe tumor

Blaaskankerpatiënten met een gezond leefpatroon hebben een fors lagere kans op terugkeer van de ziekte na hun operatie. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het Radboudumc onder bijna negenhonderd blaaskankerpatiënten in ruim twintig Nederlandse ziekenhuizen. Blaaskanker komt relatief vaak terug: ruim drie op de tien patiënten krijgt de ziekte nogmaals binnen drie jaar.

Maar bij mensen die gezond aten, bewogen en andere leefstijladviezen volgden, was die kans een kwart lager: bij iets meer dan twee op de tien kwam de ziekte terug. Aan de studie deden alleen patiënten mee bij wie de tumor nog niet was doorgegroeid tot in de spieren rond de blaas, of was uitgezaaid.

‘Gezond leven heeft ook effect op wie al blaaskanker heeft’

“We weten al dat een gezonde leefstijl helpt bij het voorkomen van kanker. Naar het effect van leefstijl op mensen die al kanker hebben, is nog weinig onderzoek gedaan. Dit ondersteunt het vermoeden dat gezond leven ook effect heeft op wie al blaaskanker heeft”, zegt onderzoeker Alina Vrieling. Eerder internationaal onderzoek liet wel zien dat patiënten die minder vet gingen eten, minder kans hadden op terugkeer van borstkanker.

De onderzoekers deden bij het blaaskankeronderzoek overigens niets extra’s om patiënten te stimuleren gezonder te leven. Toch paste een deel van hen wel hun leefstijl aan na de diagnose. Drie maanden later vulden ze een vragenlijst in over hun gedrag. Van het eten van meer dan 200 gram groente per dag is bekend dat dit de kans op kanker verkleint. Dat geldt ook voor voldoende bewegen. Alcohol drinken en rood vlees eten vergroot die kans juist. Uit die vragenlijsten rolde een gezondheidsscore tussen de 0 en de 7.

Vrieling en haar collega’s verdeelden de groep op basis van die score in drieën: de gezondst levende groep, de gemiddelde groep en de ongezondst levende groep. Ze vergeleken de ‘gezondste’ groep blaaskankerpatiënten met de ‘ongezondste’ groep. Bij die eerste groep dook minder vaak een nieuwe tumor op in de blaas.

‘Extra reden om op leefstijl te letten’

Vrieling noemt het een ‘hoopvol’ resultaat. Artsen besteden volgens haar terecht steeds meer aandacht aan de leefstijl van hun patiënten. Ook voor patiënten kan dit een reden zijn extra op hun leefstijl te letten. Maar er is nog minstens een onafhankelijke studie nodig die deze resultaten bevestigt, zegt ze.

Bovendien zou er daarna een studie moeten komen waarbij de onderzoekers wél proberen in te grijpen in het leefpatroon van patiënten. Zo’n studie is relatief kostbaar, en er zijn veel deelnemers nodig.

De overlevingskans bij blaaskanker is overigens hoog. Maar omdat tumoren zo vaak terugkeren, heeft deze vorm van kanker toch veel impact op het leven van de patiënt, en brengt de behandeling veel kosten met zich mee.

