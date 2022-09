Werkt minoxidil als pil tegen kaalheid, en hoe veilig is het?

Als smeersel helpt het bij sommige mensen tegen kaalheid: minoxidil. De nieuwe trend is minoxidil in pilvorm, dat bij meer mensen effectief zou zijn. Maar is het wel veilig?

Een 32-jarige man die schrijft dat hij ‘weltevree’ is met zijn kaalheid, kreeg de link ongevraagd doorgestuurd van een bekende. De hoofdhuid dagelijks insmeren met minoxidil werd al langer gezien als een manier om kaalheid tegen te gaan. Maar onlangs schreef The New York Times dat het middel nog beter werkt als je het in pilvorm in hele kleine hoeveelheden slikt.

De vragensteller is enigszins beledigd door de suggestie dat hij behoefte zou hebben aan zo’n middel. Maar benieuwd is hij wel. Is dit nou echt een ‘wondermiddel’ tegen kaalheid? En is minoxidil veilig?

Kale patiënten kregen haargroei als bijwerking van hun bloeddrukpil

Oorspronkelijk is minoxidil een middel dat de bloeddruk verlaagt. Patiënten die het slikten, kregen te maken met allerlei bijwerkingen. Een daarvan: haar op hun hoofd krijgen waar ze het eerder niet hadden. Zo kwamen experts op het idee om het middel in een lotionvorm te laten smeren. Zo stimuleert het haargroei lokaal, maar neemt het lichaam maar weinig van het middel op – zodat de andere, schadelijkere bijwerkingen zich minder voordoen.

Tristan van Dongen werkt als arts in het Erasmus MC en is gespecialiseerd in haargroei. Volgens hem kan minoxidil bij sommigen helpen, maar lang niet bij iedereen. “Minoxidil- lotion op zichzelf is niet werkzaam. Er is een stofje nodig in de huid dat de lotion omzet in een werkzaam bestanddeel wat vervolgens de haargroei stimuleert. Niet iedereen heeft dat stofje in voldoende mate en dan doet het middel niks of te weinig. Slechts ongeveer een derde van de mensen heeft baat bij het smeren van minoxidil.”

Beeld Paulien Kraaijeveld

Als pil werkt minoxidil bij meer mensen tegen kaalheid

Volgens The New York Times is inmiddels een nieuwe trend ontstaan: minoxidil in pilvorm. Door deze pillen in veel lagere doseringen te slikken dan de patiënten met een hoge bloeddruk zouden doen, hebben gebruikers minder last van bijwerkingen, maar bereiken ze wel het positieve effect op hun schedel. Het middel werkt in pilvorm bovendien ook bij mensen die geen baat hebben bij de lotion.

Toch is Van Dongen slechts gematigd enthousiast. “Een wonderpil is naar mijn idee een middel dat iedereen haargroei geeft én weinig bijwerkingen heeft. Maar dat is bij minoxidil niet het geval.”

Het werkt namelijk alleen tegen haaruitval veroorzaakt door mannelijke hormonen (overigens ook bij vrouwen). Bij andere vormen van haaruitval of kaalheid doet het niks. “Daarnaast groeien haarzakjes uiteindelijk dicht als mensen lang kaal zijn. Dan werkt het middel ook niet meer. En ook al is de kans op bijwerkingen bij een lage dosering veel kleiner, ze zijn er nog steeds.”

Hoe veilig is minoxidil?

Wat zijn die bijwerkingen precies? Bij mensen die het middel smeren, kunnen volgens Van Dongen onder andere hartkloppingen en hoofdpijnklachten optreden. Bij minoxidil in pilvorm komen bijwerkingen veel vaker voor en hebben ze effect op het hele lichaam. Dit verschilt van haargroei over het lichaam tot depressieve gevoelens of vocht in de benen, handen en in extreme gevallen het gezicht. Dat speelt ook bij kleine doses.

Al met al is het volgens Van Dongen complexer dan in The New York Times geschetst werd. Soms zijn er meerdere redenen voor haaruitval of blijft de oorzaak onduidelijk. Van Dongen: “Het is belangrijk om per patiënt een afweging te maken. Daarbij spelen meerdere dingen. Of er sprake is van een mannelijke vorm van kaalheid, of iemand bepaalde ziektes heeft of andere medicijnen slikt en of er voldoende reden is om minoxidil te slikken in plaats van smeren.”

Voordeel van de pil is dat die volgens Van Dongen vergoed wordt. Dat is bij de lotion niet het geval. Maar in alle gevallen geldt: het onderliggende probleem wordt niet verholpen en dus moet je het middel - met bijbehorende bijwerkingen - levenslang gebruiken. Als je stopt met smeren of slikken, gaat het haar weer verloren.