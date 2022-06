Werknemers met long covid vaak arbeidsongeschikt

Ruim acht op de tien zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een beoordeling bij het UWV terechtkomen, krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In 62 procent van die gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt. Dat blijkt uit de eerste analyse over zogenoemde long covid die uitkeringsinstantie UWV dinsdag naar buiten brengt.

Langzaam wordt er meer duidelijk over de wisselende gevolgen van een covidinfectie. Zo bleek vorige week nog uit cijfers van het RIVM dat de helft van de mensen die een coronabesmetting hebben gehad, na drie maanden nog kampt met gezondheidsklachten. Duidelijk is ook dat een klein percentage van deze mensen een paar jaar later nog altijd ziek thuiszit.

Na twee jaar ziekte hebben werknemers mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die periode is inmiddels verstreken voor mensen die in het voorjaar van 2020 bij de uitbraak van de pandemie corona opliepen. Het UWV beoordeelt in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is en houdt daar de cijfers van bij.

Grote, ingrijpende impact

In de eerste vijf maanden van 2022 beoordeelde het UWV 736 werknemers met langdurige coronaklachten. In 2020 en 2021 was dat ook al een handjevol mensen die corona opliepen naast een andere aandoening. Van al deze werknemers bleek 85 procent arbeidsongeschikt; 15 procent had geen recht op een uitkering.

“De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen”, zegt Herman Kroneman, medisch adviseur Divisie Sociaal Medische Zaken bij het UWV. “Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten en er dus in veel gevallen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid.”

Een prognose of de arbeidsongeschiktheid definitief is, is vanwege de beperkte kennis over long covid nog niet te geven, zegt Kroneman. “Veel cliënten willen dat ook niet, die willen graag herstellen en weer aan de slag. Die willen we dan in een later stadium nog terugzien voor een herbeoordeling.”

Lees ook:

Theorieën genoeg, maar long covid blijft een mysterie

Minuscule bloedpropjes, een op drift geraakte afweer, achtergebleven virus. Theorieën genoeg om long covid te verklaren, maar bewijzen ontbreken nog. ‘En zolang je de oorzaak niet weet, kun je niet goed behandelen.’

RIVM: Vaccinatie beschermt niet tegen meeste langdurige covid-klachten

De kans op restklachten na een covidbesmetting is groot, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Of je nu gevaccineerd bent of niet.