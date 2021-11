We laten niet-coronapatiënten wel degelijk bruut op de gang voor de ic staan

De jaarlijkse uitnodiging voor de griepprik viel weer in de brievenbus. Dit ondanks het feit dat epidemiologen op grond van verpletterende documentatie duidelijk maakten wat ik al zo’n dertig jaar vermoedde: dat het influenza- vaccin op grond van uitermate dubieuze gegevens wordt beschouwd als een zinvolle maatregel tegen griep.

Niet dat iemand er zich veel van aantrekt, het griepvaccin wordt nu in het kader van Covid-19 zelfs met verdubbelde ijver opgezocht en toegediend. Waarom is mij niet duidelijk. Krijgen we meer griep door Covid-19? Wordt de griep erger door Covid-19?

De samenstelling van het griepvaccin is, in tegenstelling tot die van het Covid-19-vaccin, altijd het resultaat van giswerk. Men gist welke influenzavirussen eraan komen en stelt op grond van dat nattevingerwerk een cocktail samen.

De eerste influenzavirussen zijn al gesignaleerd, maar of het vaccin ze efficiënt te lijf gaat weet ik niet. Ik heb nooit begrepen waarom het antwoord op de vraag of het virus wel raak schiet dit jaar nooit publiekelijk wordt gegeven.

Ab is nogal catastrofiel ingesteld

Ab Osterhaus, dierenarts, viroloog, zat in Op1 te orakelen over de dreiging van een dubbel-epidemie. Ab is nogal catastrofiel ingesteld, hij houdt van rampen.

Nou ja, rampen, hij is vooral gek op de dreigende ramp. Zo zette hij in 2009-2010, rond de Mexicaanse griep, de regering aan tot de aanschaf van 34 miljoen vaccins tegen een dreiging die gelukkig nooit bewaarheid werd. Want die Mexicaanse griep was gewoon een flop, er ging bijna niemand dood.

Osterhaus ziet nu de ics alweer volstromen met griepslachtoffers, naast de Covidlijders. Maar hebt u ooit iets vernomen in de afgelopen veertig jaar over ic-problemen in het kader van een griepgolf? Nee, want dat probleem was er niet.

Inmiddels hebben we wel getallen die iets vertellen over hoe erg corona was in 2020, toen er dus nog geen vaccins waren. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 15 oktober worden de cijfers van 29 landen zo goed mogelijk op een rij gezet.

De landen met de hoogste oversterfte zijn de VS (458.000), Italië (89.100), Engeland en Wales (85.400), Spanje (84.100) en Polen (60.100). De oversterfte in Nederland was 15.300 personen. Dit zijn grove getallen waar epidemiologen na een nauwgezette studie van de gehanteerde methode om ze te verzamelen allerlei nuancerends over weten te vermelden.

De VS, Engeland en Wales deden het opvallend beroerd

Wat overeind blijft is de constatering dat de VS en Engeland en Wales er hoe dan ook opvallend beroerd uit komen.

In Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Denemarken was er helemaal geen oversterfte. In Nieuw-Zeeland gingen er zelfs minder mensen dood dan gewoonlijk, mogelijk omdat er minder mensen stierven aan influenza en door verkeersongelukken. Duitsland heeft een heel lage oversterfte, maar het exacte getal wordt niet genoemd in het artikel.

De totale oversterfte in 29 landen was ongeveer 979.000 personen.

Nee, alle andere dodelijk zieken staan niet voor de deur van de ic

Terug naar Nederland: nu de druk op de ics mogelijk toeneemt, drukken de artsen en verpleegkundigen die daar werken ons steeds indringender met onze neus op de vervelende feite. Er is heel geleidelijk een misverstand onze hoofden binnengeslopen. Dat betreft de selectie die plaatsvindt bij de ingang van de ic.

Het is nu zo dat de Covid-patiënt daar altijd voor gaat. Niet dat men bij de deur van de ic alle andere eveneens dodelijk zieke patiënten op de gang laat staan vanwege de Covid-patiënten die gered moeten worden. Nee, de afwijzing van andere patiënten vindt veel eerder plaats. Veel chirurgische ingrepen worden niet verricht, omdat de ondersteuning die na afloop nodig is op de ic niet voorhanden is, want daar liggen de Covid-patiënten.

In Medisch Contact van 4 november beschrijft Jerry Baum, thorax-chirurg, dat er sinds 2019 3800 hartoperaties minder zijn verricht. Wat dat aan ellende heeft veroorzaakt weet niemand, maar ook de scepticus die vindt ‘dat ze te vaak opereren’ zal hier toch op zijn minst enig ongemak ervaren, helemaal als je bedenkt hoeveel patiënten uit andere categorieën de ic ook nooit bereikten wegens Covid-19.

Baum pleit voor de toewijzing van voldoende ic-bedden voor onder andere hartchirurgische patiënten in bepaalde ziekenhuizen en dus minder ic-bedden voor Covid-patiënten.

We doen nu ten onrechte alsof het brute weigeren van ic-zorg niet aan de orde is. In feite laten we enkele duizenden patiënten op de gang voor de ic staan.