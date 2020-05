Wat we nu weten over een mogelijk nieuwe kinderziekte en het verband met Covid-19

Ook in Nederland zijn zeker tien kinderen in het ziekenhuis opgenomen met wat een variant lijkt van de ziekte van Kawasaki, een aandoening met ontstekingen in de bloedvaten. Dat meldt het Amsterdam UMC. Zeker vier van hen lagen enige tijd op de intensive care, maar daar zijn ze nu weer vanaf. Volgens Taco Kuijpers, hoogleraar kinderimmunologie, is ‘het merendeel’ van de groep van tien al hersteld. “Misschien als we er nu meer op gaan letten, dat we nog wat meer gevallen in Nederland vinden. Maar het blijft zeldzaam.”

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië maken artsen en politici zich grote zorgen over de ziekte. Zij zien een mogelijke link met het nieuwe coronavirus: een deel van de patiënten bleek daarmee besmet. Frankrijk, dat rond de 20 gevallen telt, neemt de ziekte ‘zeer serieus’, zo zei minister van volksgezondheid Olivier Véran.

Kuijpers betwijfelt of er inderdaad een link met Covid-19 bestaat. Bij slechts een van de Nederlandse patiënten is het virus gevonden, ‘het merendeel’ testte volgens Kuijpers negatief voor Covid-19. Nader internationaal onderzoek geeft mogelijk meer duidelijkheid.

Het zou kunnen dat die kinderen het virus eerder wel gehad hebben, en dat Covid-19 dus toch de oorzaak is. Maar volgens Kuijpers kan het evengoed dat de aandoening door iets anders wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld een ander virus, of een bacterie. “Ik bestrijd het beeld van een nieuwe, geheimzinnige ziekte”, zegt Kuijpers. Daarvoor is de gelijkenis met de ziekte van Kawasaki volgens Kuijpers te groot.

De ‘gewone’ ziekte van Kawasaki komt in Nederland rond de negentig keer per jaar voor, vooral bij kinderen onder de vijf. De oorzaak is niet duidelijk, maar artsen denken dat aanleg een rol speelt, samen met een infectie door een virus of bacterie. Bij de ziekte raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen en huiduitslag. Bijna altijd herstellen kinderen goed. Soms ontsteken ook de kransslagaders rond het hart, met blijvende schade tot gevolg.

De klachten bij deze nieuwe variant lijken volgens het Amsterdam UMC iets ernstiger dan gemiddeld bij Kawasaki. De kinderen kampen vaker met buikklachten en een verminderde pompfunctie van het hart. Opvallend is verder dat er ook tieners bij zijn, terwijl Kawasaki vooral voorkomt bij peuters en kleuters.

‘Geen zorgen’

Een variant van Kawasaki dus? Ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Kuijpers vindt, net zoals buitenlandse artsen, dat de symptomen ook lijken op het toxischeshocksyndroom: een ernstige ziekte veroorzaakt door een bacterie, die ook tot huiduitslag leidt.

Hoe het ook zij: ouders moeten zich volgens Kuijpers geen zorgen te maken. Patiënten reageren goed op behandeling met vocht en met medicatie die de pompfunctie van het hart ondersteunt en de bloeddruk op peil brengt. Als het nodig is, krijgen ze antistoffen die ook bij Kawasaki gebruikt worden.

Volgens de Britse krant The Guardian zijn, naast de Nederlandse kinderen, wereldwijd nu zo’n 100 gevallen in zes landen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dokters gevraagd alert te zijn. Voor zover bekend, zijn er geen kinderen aan de aandoening overleden.

