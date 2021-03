Wat te doen als je zelfs in je dromen anderhalve meter afstand houdt?

Een lezeres houdt zelfs in haar dromen anderhalve meter afstand van anderen. Ze droomt, schrijft ze, erg levendig en is zich daarin bewust van de coronamaatregelen. Maar vannacht, schrijft ze, droomde ze dat ze niet naar een concert wilde omdat het kaartje te duur was en het te ver weg was. Bij dat concert zaten mensen gewoon weer ouderwets dicht op elkaar.

Ze vraagt zich af of haar dromen uiteindelijk helemaal ‘gewend raken’ aan de coronacrisis of dat de oude en de nieuwe werkelijkheid elkaar blijven afwisselen. Psycholoog Tim Post wordt helemaal enthousiast als hij haar vraag hoort. Die raakt, zegt hij, precies aan hoe dromen werken, aldus de psycholoog en auteur van het boek Droom meester.

Onderzoekers over de hele wereld zijn hard bezig om de functie van onze dromen te achterhalen, legt hij uit. Maar er is wel overeenstemming over de verwerkingsfunctie van dromen: je geeft ervaringen van gisteren en de dagen daarvoor een plaatsje in je hersenpan, en de repetitiefunctie: je bereidt je in je dromen voor op morgen.

Die twee ziet Post ook terug in zijn eigen dromen en die van de lezeres. “We verwerken met z’n allen de nare omstandigheden van nu in onze dromen, maar onze hersenen zijn ook bezig ons voor te bereiden op de tijd waarin corona wordt ingedamd. We zijn en blijven sociale wezens, dus ons brein zal ons in dromenland altijd laten hunkeren naar de ander, naar meer sociale interactie dan nu mogelijk is.”

Post hoort van veel mensen dat zij anders dromen in cononatijd: intenser en vaker. “Doordat we thuiswerken, slapen we vaak wat langer uit”, verklaart hij. “De dromen waarin we de meest indringende belevingen opdoen, hebben we helemaal aan het einde van onze slaap. En hoe langer je uitslaapt, hoe groter de kans dat je midden in zo’n droom wakker wordt.”

Een roze vliegende olifant

Post heeft nog een leuk experiment voor de lezeres, om meer grip te krijgen op haar dromen en ze te gebruiken om mentaal sterker te worden. Hij is zelf specialist in lucide dromen. Want hoewel het raar klinkt, het is inmiddels aangetoond dat de mens zijn dromen kan aanpassen terwijl hij er midden in zit.

Misschien herken je het wel van het uitslapen in het weekend. Dat je als de zon al lang en breed op is, je heel bewust bent van wat je droomt. En dat je – als er inmiddels drie mensen vermoord zijn en het niet meer leuk is om verder te dromen – bedenkt: en nu wil ik even bij die vriendin op bezoek, en dat je dan pardoes in haar achtertuin staat.

Dat sturen van je dromen overkomt sommige mensen, maar je kunt het ook leren, zegt Post. Hij heeft daar een driestappenplan voor ontwikkeld. Als we opstaan, denken we vaak ‘oh wat is de kamer koud’ of ‘ik ga gauw douchen’. Maar beter, zegt Post, kun je denken ‘wat heb ik gedroomd vannacht?’ Daarmee voorkom je dat de herinnering vervliegt. Schrijf dat gelijk op in een schriftje en doe dat twee weken lang, raadt de psycholoog aan.

Na twee weken kun je terugbladeren op zoek naar wat hij ‘droomsignalen’ noemt: elementen die steeds terugkeren. “Dat kunnen bizarre dingen zijn, zoals een roze vliegende olifant; mensen zijn heel creatief in dromenland. Als je daarna gaat slapen, kun je je voornemen dat als je die olifant ziet, je jezelf eraan herinnert dat je aan het dromen bent.”

Door je dat voor te nemen voordat je gaat slapen, kan je in je slaap een bewustzijn creëren waardoor je de touwtjes van je eigen droom in handen kunt nemen. “En in deze coronatijd is dat best relevant: het kan ons helpen om het vol te houden. In onze dromen kunnen we wel knuffelen en dat huisfeestje geven dat door de maatregelen niet door kan gaan”, zegt psycholoog Post, die zijn mails afsluit met ‘Droom zacht’.

