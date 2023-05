Wat is beter voor ouderen: bewegen in de natuur of naar de sportschool?

Olga Commandeur liet onlangs weten te stoppen met het MAX-programma Nederland in Beweging. Ouderen die fan zijn van de presentatrice zullen het wat betreft beweging ook buiten de eigen woonkamer kunnen zoeken, zeker met de zomer in aantocht. Maar is het voor senioren nu eigenlijk gezonder om buiten te bewegen of kunnen ze beter kiezen voor de sportschool?

Bewegingswetenschapper Sauvik Das Gupta deed voor de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek hiernaar. Hij benadrukt dat het voor ouderen belangrijk is om sowieso te blijven bewegen. “Voor ouderen is het dan wel van belang dat ze dat niet, of niet vaak, op een loopband doen, maar op normale ondergrond zoals buiten op straat of in de natuur”, concludeert Das Gupta. Hij onderzocht de voorkeursloopsnelheid, de loopsnelheid die mensen kiezen in het dagelijks leven als ze bijvoorbeeld naar de supermarkt lopen. Hiervoor voerde hij looptesten uit op zowel normale ondergrond als op de loopband. “Uit mijn onderzoek is gebleken dat de Metabolic Cost of Walking (MCoW) - eenvoudigweg de hoeveelheid energie die nodig is om 1 meter afstand per kilogram lichaamsgewicht te lopen - voor ouderen op een loopband hoger is dan bij lopen op een normale ondergrond. Een verhoogde MCoW kan ertoe leiden dat ouderen meer energie nodig hebben om te lopen, waardoor zij gemakkelijk vermoeid raken.” Doordat ouderen zich sneller moe voelen kan hun mobiliteit achteruit gaan, zitten ze langer en worden ze minder actief. Dat heeft volgens Das Gupta uiteindelijk weer sociale gevolgen, aangezien de ouderen zo minder sociale interacties hebben en meer alleen zijn.

De resultaten van het onderzoek van Das Gupta suggereren dat actieve, fitte, gezonde mensen, die in staat zijn om hun dagelijkse taken zelfstandig uit te voeren, tot op hoge leeftijd gezond kunnen blijven. “Als ouderen op een normale ondergrond lopen, bijvoorbeeld in de vrije natuur, lijkt het erop dat hun geprefereerde loopsnelheid dezelfde is als die van de jongere testpersonen. Dat betekent dat ze nog steeds normaal actief blijven en niet zo snel vermoeid zijn, waardoor ze mobiel blijven en gezonder oud worden.”

Toch schrijft Das Gupta de sportschool voor ouderen niet af. “Ze kunnen nog wel wat andere oefeningen in de sportschool doen als ze dat kunnen, maar ik kan niet zeggen of die nuttig zijn of niet.” Naar buiten dus, wat raadt Das Gupta ouderen daar aan om te doen? “Wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen, langlaufen. Het is belangrijk om veel van deze activiteiten te combineren. Probeer ook om de hele week actief te zijn. Dat wil zeggen: niet op één of twee dagen buitensporig veel te doen en de andere dagen te blijven zitten.”

Hij stelt dat het belangrijk is om vanaf jonge leeftijd actief en fit te blijven, zodat hier op latere leeftijd de vruchten van kunnen worden geplukt. “De algemene vuistregel, denk ik, is om zo vroeg mogelijk te beginnen, vanaf de kindertijd en adolescentie, met altijd zoveel mogelijk actief en mobiel te zijn en met een diverse mix van buitenactiviteiten. In ieder geval moet langdurig zitten worden beperkt, wat vooral belangrijk is in het moderne stadsleven. Het is misschien goed om deze idealen vanaf jonge leeftijd aan te leren, zodat de voordelen op oudere leeftijd kunnen worden benut en de hele samenleving gezond ouder kan worden.”