Wat helpt tegen lage rugpijn door artrose?

Artrose, kreeg een 76-jarige lezer te horen van de huisarts toen ze zich met rugpijn in de spreekkamer meldde. Hij tekende op een papiertje hoe dat eruitziet, met een gezonde wervelkolom waar kraakbeen glad is, en een wervelkolom waar het kraakbeen is beschadigd. Het is een ouderdomskwaal, weinig aan te doen, behalve pijnstillers nemen. Ook raadde de huisarts glucosamine en groenlipmossel aan. Getver, dacht de vrouw.

Maar die pijnstillers, tot wel zes per dag, zorgt dat er niet voor dat schade aan het kraakbeen groter wordt? Pijn is immers een waarschuwing om het wat rustiger aan te doen. “Dat klopt”, zegt hoogleraar wervelkolomchirurgie en orthopedisch chirurg aan het Maastricht UMC Paul Willems. “Maar dat geldt vooral bij acute pijn, als je je snijdt bijvoorbeeld. Bij rugklachten zien we vaak chronische pijn. De rug zelf kan dan zijn opgeknapt, maar de pijn blijft bestaan. Met goede pijnstillers kun je scherpe randjes van de pijn afhalen.

“Het is niet zo dat je iets kapotmaakt als je te veel gaat bewegen. Het is juist goed om te bewegen, dan kan je blijven functioneren. Dat is vaak het probleem bij rugklachten, dat mensen denken: ‘oei, pijn. Ik doe maar even niet veel’. Dan krijgen ze spierverlies en gaan ze nog slechter functioneren waardoor je een zichzelf versterkend effect krijgt. Neem dus pijnstillers en ga met de fysiotherapeut aan de slag. Probeer zo snel mogelijk weer te functioneren.”

Willems waarschuwt wel voor zware pijnstillers, de morfine-achtige middelen. “Dat is prima na een operatie, maar niet als je dat bij chronische pijn langdurig moet gebruiken. Het is verslavend en je wordt er suf van.”

Vooruitgang

Ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van artrose. Dat zal alleen maar meer worden omdat de bevolking vergrijst. Is er zicht op genezing? Dat niet, maar er wordt in de behandeling wel degelijk vooruitgang geboekt, zegt Willems.

“In die behandeling draait het om zo goed mogelijk blijven functioneren, ondanks de rugklachten. Soms spelen psychosociale problemen (stressklachten, somberheid, red.) en verwijzen we naar bijvoorbeeld coaching. Natuurlijk is er pijnmedicatie en fysio. We laten patiënten werken aan zelfinzicht, aan hun lichaamshouding en proberen hen aan te zetten tot meer sporten. Een aantal patiënten hebben we een korset of brace aangemeten. Dat kan uw lezer ook helpen. Vrouwen hebben na de menopauze een sterk verhoogde kans op wervelinzakkingen door osteoporose. Dan helpt een korset.”

De lezer herinnert zich de ouderwetse korsetten uit de jaren zeventig en tachtig. Die deden meer kwaad dan goed. “Dat waren rigide korsetten waar je in hangt en zelf niets meer doet”, zegt Willems. “Dat is niet de bedoeling. De korsetten van nu zijn anders, die proberen je rug te activeren zodat je wat rechter staat. Een korset doe je aan als je moet slenteren, moet winkelen, anders hou je dat niet vol. Maar een korset ontslaat je er niet van om fysiotherapie te volgen of te sporten.”

Praktischer

Het woord sporten maakt bij de lezer eenzelfde reactie los als de groenlipmossel. Bah. Willems begrijpt ook wel dat iemand die nooit veel heeft gesport, niet ineens op haar 76ste afgetraind en wel in het leven staat. “In zo’n geval zal iemand de deur bij de fysiotherapeut niet platlopen. Dan kan een korset en een pijnstiller praktischer zijn, maar we leggen de mensen wel uit wat er allemaal meespeelt en wat zij zelf kunnen doen om te blijven functioneren.”

Dan toch die groenlipmossel. “Daar heb ik nog nooit van gehoord”, zegt Willems. “Als iets goed is, dan had ik het wel gehoord, lijkt me. Het andere middel dat de huisarts aanraadt, glucosamine, wordt vaker gebruikt bij gewrichtspijnen. Het kan een effect hebben, maar dan toch meer bij de gewrichten als knie en enkel. Al zijn er geen studies die wetenschappelijk aantonen dat het middel werkt. Vaak zit er een placebo-effect in. Het doet vast geen kwaad. Als iemand zich er goed bij voelt, waarom niet.”

