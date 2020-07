7,1 miljoen Nederlanders hebben hun keuze over orgaandonatie vastgelegd in het donorregister. Dat werd vandaag bekend, op de dag dat het nieuwe donorregister officieel van kracht werd. Het nieuwe systeem, waarin donoren zich ook actief moeten registreren al ze hun organen niet ter beschikking willen stellen, kwam er na een initiatiefwet van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. De hoop is dat zo meer donororganen komen, zodat patiënten die op de wachtlijst staan, eerder geholpen kunnen worden. Als dat lukt, spaart dat levens. Maar er is veel weerstand. Wat heeft het nieuwe donorregister tot dusver opgeleverd?

Nederlanders konden hun ‘ja’ of ‘nee’ tegen orgaandonatie al langer vastleggen in het donorregister. Ook konden ze ervoor kiezen na hun dood een deel van hun weefsels en organen te doneren, of de beslissing aan hun nabestaanden over te laten. Daar komt nu de categorie ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie bij. Wie geen keuze invult, komt automatisch in dat hokje terecht.

Overigens nog niet meteen: eerst stuurt het donorregister twee keer een brief met de oproep alsnog een keuze te maken. Het sturen van die brieven is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Vanaf september gaan de eerste de deur uit. Dat betekent dat waarschijnlijk in december pas de eerste ‘geen bewaar’-registraties een feit zijn.

Eindsprint

Veel volwassen Nederlanders hebben vandaag niet afgewacht, en alsnog zelf een keuze geregistreerd. In 2016, toen de Tweede Kamer de donorwet aannam, had maar 40 procent een keuze vastgelegd. Dat groeide tot 42 procent in 2018 en 2019. Het afgelopen half jaar was er een eindsprint: nu heeft bijna de helft zich laten registreren. Die toename hangt waarschijnlijk samen met de nieuwe wet, de discussie daarover en de overheidscampagnes eromheen. De verwachting is dat meer mensen hun keuze laten vastleggen als de overheid vanaf september brieven gaat sturen.

Een ander effect van de nieuwe donorwet is dat het aantal nee-keuzes de afgelopen jaren is gegroeid, en ook hun aandeel in het totaal aantal registraties: van 27 procent in 2016 naar 34 procent nu, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is ook wel begrijpelijk: voorheen hoefde de keuze ‘nee’ niet vastgelegd te worden, nu moet het wel, om een ‘geen bewaar’ te voorkomen.

Rond de debatten over de wet was ook een plotselinge stijging van het aantal ‘nee’s’ te zien. De vrees was dat principiële weerstand misschien zelfs wel tot minder donoren zou kunnen leiden, in plaats van meer.

Die vrees blijkt onterecht. Tussen 2016 en nu daalde weliswaar het aandeel van de ‘ja’s’ in het donorregister van 61 naar 55 procent, maar doordat steeds meer mensen hun keuze doorgaven, steeg het absolute aantal ja-registraties met ruim 200.000. Dat betekent dat Nederland nu 3,8 miljoen potentiële donoren kent: een kwart van de totale volwassen bevolking. In 2016 had 24 procent van hen een ja geregistreerd. Het percentage Nederlanders dat weefsels en organen wil afstaan na zijn dood is dus iets gestegen.

Voor wie streeft naar meer donaties, is wel een andere zorgelijke ontwikkeling: nabestaanden maken vaker bezwaar tegen donatie. Zij houden een belangrijke stem. Als zij niet met donatie instemmen, besluiten artsen vrijwel altijd ervan af te zien, zelfs als een overledene zelf de keuze ‘ja’ had gemaakt.

Dat gebeurde volgens de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) tien jaar geleden bij ongeveer een op de tien overledenen met een ja-keuze. Vorig jaar was dat gegroeid naar een of de vijf. Bij overledenen die zelf geen keuze hebben gemaakt, kozen naasten vroeger in 40 procent van de gevallen voor donatie. Dat is geslonken tot 30 procent.

Of die toegenomen bezwaren bij nabestaanden een effect zijn van het maatschappelijk debat over de nieuwe donorwet, is niet bekend. Een woordvoerder van de NTS denkt dat Nederlanders te weinig praten met hun naasten over orgaandonatie, waardoor nabestaanden niet goed weten wat de overledene wilde. Ze hoopt dat de nieuwe donorwet er in de komende maanden juist voor zorgt dat steeds meer families daar wel over praten.

En het aantal transplantaties? Dat schommelt jaarlijks, maar er is nog geen duidelijke toe- of afname te zien. Vooralsnog blijven de wachtlijsten lang. Vorig jaar waren er 951 niertransplantaties, maar aan het eind van het jaar stonden nog 831 mensen op de wachtlijst, ruim 200 meer dan in 2016. Of het nieuwe donorregister aan die situatie iets verandert, moet nog blijken.

