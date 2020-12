Wat deed de coronacrisis met ons mentale welzijn afgelopen jaar?

De coronacrisis heeft ons afgelopen jaar stilgezet. Maar het gaf ons ook tijd om nieuwe hobby's uit te oefenen en nieuwe manieren van samenzijn te ontwikkelen. Wat deed het virus, kortom, met ons mentale welzijn? Hieronder een selectie aan artikelen die we dit jaar schreven over de mentale gezondheid in coronatijd.

Dit is de invloed van corona op onze mentale gezondheid

Wat doet de coronacrisis met onze mentale gezondheid, en welke invloed hebben we daar zelf op? Twee deskundigen vertellen erover, en geven tips.

Moe en lusteloos? De corona-burn-out ligt op de loer

De coronacrisis put mentaal uit, zeggen neuropsychologen. Wacht ons een toestroom van corona-burnouts? Bent u de laatste tijd niet vooruit te branden? Dat is niet verwonderlijk, zeggen neuropsychologen. De coronacrisis zorgt namelijk voor een mentale uitputtingsslag. Het vele stilzitten, aanhoudende onzekerheid en het omgooien van dagelijkse routines maken samen één gemene deler: vermoeidheid. Lees hier het hele stuk.

Geen arm om de schouder, zelfs geen koffie of cake: Hoe kun je goed rouwen in coronatijd?

Per dag overlijden gemiddeld vierhonderd mensen in Nederland. Wat is de invloed van corona op rouwverwerking? ‘Dat de dood onderdeel is van ons leven, realiseren we ons des te meer tijdens deze crisis.’ Lees hier verder.

De lockdown heeft de meesten van ons mentaal juist goed gedaan

Er werd gevreesd voor mentale schade door lockdown en isolatie. Dat lijkt mee te vallen. De corona-epidemie heeft het welbevinden flink beschadigd, maar de lockdown heeft dat vrijwel hersteld; het gevoel van geluk is weer net zo groot als voor de crisis. Lees hier verder.

Zo ga je om met onzekerheid: omarm een voorspelbaar leven en accepteer de ongewisse toekomst

Onzekerheid is slecht voor een mens, maar te midden van de coronacrisis is er geen ontkomen aan. Hoe kunnen we onzekerheid leren accepteren?

Al die onzekerheid doet meer kwaad dan goed, waarschuwen psychologen. Bovendien is de moderne maatschappij het ontwend om geen houvast te hebben. Hoe leer je toch met onzekerheid leven, waar het coronavirus de wereld onafgebroken in haar greep houdt? Lees hier meer.