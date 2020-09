Wachttijd voor euthanasieverzoek ggz loopt op: patiënten moeten 2 jaar wachten

De wachttijd voor deze groep is bij Expertisecentrum Euthanasie opgelopen tot 2 jaar. Het expertisecentrum heeft op dit moment zeven psychiaters in dienst. Die kunnen de toestroom nauwelijks aan. Het expertisecentrum probeert al lange tijd meer psychiaters te werven, maar zonder succes.

Vorig jaar trok het expertisecentrum, de vroegere Levenseindekliniek, al aan de bel omdat de wachttijd 1 jaar was. Het verder oplopen van de wachttijd heeft volgens psychiater Paulan Stärcke van het Expertisecentrum Euthanasie slechts voor een klein deel te maken met de coronacrisis. Die heeft volgens haar voor een vertraging van maximaal twee maanden gezorgd.

“Maar onze wachtlijst is vooral een signaal dat in de reguliere ggz nog steeds niet vaak serieus gehoor wordt gegeven aan een euthanasieverzoek”, stelt Stärcke. “Er wordt te vaak naar ons doorverwezen.” Terwijl het expertisecentrum vorig jaar ruim zestig keer euthanasie verleende aan psychiatrisch patiënten, deden artsen buiten het expertisecentrum dat maar zes keer.

Veel psychiaters vinden euthanasie op psychiatrisch patiënten te complex

Stärcke vindt dat meer psychiaters buiten het expertisecentrum bereid moeten zijn om zelf euthanasie te verlenen. Zij kennen de patiënt immers het beste. “Wij moeten bij nul beginnen met het leggen van een relatie. De eigen behandelaar heeft die relatie al.”

Veel psychiaters vinden euthanasie op psychiatrisch patiënten te complex om zelf te beoordelen. “Die complexiteit hoeft geen knelpunt te zijn”, zegt Stärcke. Ervaren verpleegkundigen en artsen van het expertisecentrum kunnen artsen van buiten namelijk bijstaan als consulent.

Steeds vaker doen artsen een beroep op die consulenten: dit jaar al 78 keer in het geval van patiënten met een psychische problematiek. Dat heeft dit jaar al zes keer tot een euthanasie geleid die is uitgevoerd door de eigen arts. Stärcke zou graag zien dat meer psychiaters een euthanasieverzoek zelf beoordelen, eventueel met hulp van een consulent van het expertisecentrum.

