Waarschuwen voor de klimaatcrisis. Ook dat is de taak van een dokter, vindt hoogleraar Marcel Olde Rikkert

Klimaatverandering heeft desastreuze gevolgen voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Rijke landen moeten daarom veel meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, en veel sneller handelen. Die oproep kwam maandag van tweehonderd medische tijdschriften uit de hele wereld, waaronder het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Marcel Olde Rikkert, hoofdredacteur van het tijdschrift en hoogleraar klinische geriatrie bij het Radboudumc, legt uit.

Welk effect van de klimaatverandering leidt in Nederland tot de meeste sterfgevallen, denkt u?

“De luchtvervuiling. Het warmere klimaat en de hevigere schommelingen in temperatuur leiden tot meer ozonproductie in de lucht. Dat versterkt het effect van de luchtvervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen. Die twee samen leiden onder andere tot meer hart- en longproblemen. Daardoor zullen meer mensen sterven in de groepen met de zwakste gezondheid.

“Ook hittegolven zorgen in Nederland ook nu al voor gezondheidsschade bij kinderen, ouderen en psychiatrisch patiënten. Bij hittegolven wordt vaak gekeken naar de sterfte onder ouderen, maar ook andere groepen worden er ziek van. Veel mensen slapen minder goed, en dat kan leiden tot psychische klachten.

“En er is een steeds langer pollenseizoen. Dat vergroot de ziektelast bij mensen met COPD, astma en hooikoorts.”

Volgens Marcel Olde Rikkert, arts en hoofdredacteur van het NTvG, hoort waarschuwen voor klimaatverandering bij de taak van artsen om ziekte te voorkomen.

En hoe zit het met tropische infectieziekten?

“De ziekte van lyme, overgebracht door teken, rukt nu al op. Daarnaast zullen meer tropische infectieziekten steeds noordelijker voorkomen. We hebben in Nederland al de eerste gevallen van dengue – knokkelkoorts – en het westnijlvirus gezien, door de tijgermug.”

Waarom doet het NTvG mee met de oproep van internationale tijdschriften?

“Wij zijn er om zoveel mogelijk bij te dragen aan de gezondheid van Nederland. Artsen doen dat in de spreekkamer, niet alleen door te behandelen, maar ook met preventie; door adviezen te geven om gezondheidsproblemen te voorkomen. Zo doen we als NTvG ook al drie jaar mee met een antirookcampagne. Dit ligt in het verlengde daarvan.”

Dus activisme past u wel?

“Ik weet niet of je dit activistisch moet noemen. De inzichten over de schade door klimaatverandering zijn heel mainstream in de wetenschap en de geneeskunde. ‘Als eerste niet schaden’ is een belangrijk adagium voor artsen, ook in de artseneed. Dat is ook onze boodschap nu.”

Voor wie is die boodschap bedoeld?

“Dit is een signaal aan artsen en patiënten. Artsen kunnen nog veel doen: de zorg staat voor 7 procent van de Nederlandse CO 2 -voetafdruk. Er worden nog steeds veel geneesmiddelen weggegooid. En we zeggen: realiseer je wat het doet met je eigen gezondheid en het milieu als je ongebreideld vlees blijft eten.

“Maar het is ook een boodschap aan wereldleiders. Het moment is strategisch gekozen, voor de jaarvergadering van de Verenigde Naties op 21 september en de klimaattop eind oktober in Glasgow.

“Als artsen kunnen we veel doen. We genieten veel vertrouwen. We hebben gezien hoe de aanpak van covid door artsen werd gedomineerd. Hopelijk kunnen we ook nu bijdragen, door te laten zien wat de gezondheidsrisico’s zijn als we niet vergroenen.”

