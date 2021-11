Waarom voelt sporten vlak voor de menstruatie soms zo zwaar?

Veel vrouwen merken dat hun menstruatiecyclus hun sportprestaties beïnvloedt. Hoe komt dat? Kunnen ze daar slimmer mee omgaan?

Afgetrainde vrouwen die de fanatieke thuissporter via YouTube en Instagram motiveren om in beweging te blijven hebben het er met enige regelmaat over: het energieniveau kan gedurende de menstruatiecyclus behoorlijk wisselen. De ene week lukt het moeiteloos om een hardloopsessie op te volgen met wat krachtoefeningen, maar met name de week voor de menstruatie kan een korte yogasessie al als een enorme opgave voelen.

Voor veel vrouwen is dat herkenbaar. Maar hoe komt het toch dat de menstruatiecyclus de sportprestaties zo beïnvloedt? En hoe ga je daar als amateursporter mee om? Is er een manier om het lichaam niet tegen te werken, maar in de training juist een beetje rekening te houden met de energiefluctuaties?

Vooropgesteld: de menstruatiecyclus is iets heel persoonlijks. Toch zijn er wel wat algemene dingen te zeggen over de manier waarop de maandelijkse veranderingen waar het vrouwenlichaam doorheen gaat de sportprestaties beïnvloeden, weet gynaecoloog Marlies Bongers van het Máxima Medisch Centrum. Samen met sportarts in opleiding Merel Wielink doet ze er onderzoek naar.

In een flow door oestrogeen

Over het algemeen voelen vrouwen zich op hun best in de eerste twee weken van hun cyclus, legt Bongers uit, wanneer ze alleen nog het hormoon ‘oestrogeen’ aanmaken. “Dat maakt dat je zin hebt in alles, in een flow zit als het ware.” Een prima tijd om fanatiek te sporten dus.

Na de eisprong (gemiddeld na ongeveer 11 tot 14 dagen) gaat ook het hormoon progesteron een rol spelen. “Het wisselt heel erg hoe vrouwen daarop reageren”, zegt de gynaecoloog. De één heeft nergens last van, de ander voelt zich in de periode die op de eisprong volgt moe en prikkelbaar. Toch kan sporten ook juíst fijn zijn voor wie dan niet lekker in haar vel zit, zegt Bongers. “Als je bijvoorbeeld een beetje down bent, is het prettig daar even uitgetrokken te worden en fysiek bezig te zijn.”

Het is wel aan te raden om dan, zoals Bongers het zegt, ‘een beetje aardig te zijn voor jezelf’. Ook als je net wat minder hard rent of wat minder gewichten kunt hebben in de sportschool dan je gewend bent. “Gun jezelf dat je het rustig aan doet en gebruik sport dan vooral om lekkerder in je vel te komen, in plaats van om te presteren.”

Wereldrecord wielrennen tijdens menstruatie

De meeste vrouwen vinden het niet prettig om intensief te sporten wanneer de menstruatie eenmaal begonnen is, bleek ook uit de enquête die Bongers en collega Wielink hielden. “Vooral als je heel hevig ongesteld bent is dat oncomfortabel.” Toch zijn er ook uitzonderingen. Zo is van wielrenner Leontien van Moorsel bekend dat zij in 2003 haar wereldrecord reed terwijl ze menstrueerde. Sterker nog: zij plande haar wedstrijden zo dat ze ongesteld was als ze plaatsvonden. Zij presteerde dan namelijk juist goed. Naar eigen zeggen omdat haar pijngrens tijdens haar menstruatie hoger lag, en de benen goed voelden.

Uiteindelijk is het dus vooral zaak om het eigen lichaam te leren kennen. Dat kan volgens Bongers bijvoorbeeld door de eigen menstruatiecyclus eens een paar maanden lang goed in kaart te brengen. “Tegenwoordig zijn daar ook heel handige apps voor”, zegt ze. “Het is ook echt leuk om zo naar jezelf te kijken en een plaatje te maken van je cyclus.” En wie weet: misschien blijkt er een Leontien van Moorsel in je schuil te gaan?

Lees ook:

We moeten het over menstruatie hebben

Hoe het mannelijke geslachtshormoon heet dat invloed op sportprestaties heeft, weet iedereen: testosteron. De namen van de vrouwelijke tegenhangers, progesteron en oestrogeen, kennen alleen de mensen die hebben opgelet bij biologie. Hoog tijd om dat te veranderen, vindt columnist Marijn de Vries.