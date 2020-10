Waarom snijden ziekenhuizen tóch weer in de gewone zorg?

Tijdens de eerste Covid-piek verdween vrijwel alle planbare zorg uit de ziekenhuizen. Alleen voor spoedzorg en coronazorg was nog ruimte, terwijl de intensive cares met een noodgang moesten worden uitgebreid.

Dat moest de volgende keer anders, zo was het voornemen bij de ziekenhuizen en in de politiek. De coronazorg zou niet nog een keer de reguliere zorg stilleggen. De achterstanden van dit voorjaar zijn nog niet eens ingehaald. De schade voor andere groepen patiënten, bijvoorbeeld mensen met kanker, zou te groot worden.

Toch minder plek voor reguliere zorg

Begin deze week waren de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland de eersten die bekendmaakten dat er minder plek was voor de normale zorg: een op de vijf normale zorgafspraken ging uit het rooster. Woensdag volgden de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en het HagaZiekenhuis in Den Haag moeten een derde van de reguliere zorg schrappen. Ook in Noord-Brabant, Groningen en Utrecht gaat de coronazorg inmiddels ten koste van de reguliere zorg.

De regio’s waar het aantal coronabesmettingen het snelst opliep waren als eerste aan de beurt, maar Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarschuwde donderdag dat binnen een week alle regio’s in hun zorg moeten snijden. Hoe diep het mes gaat, hangt af van het aantal ziekenhuisopnames de komende dagen.

Stijging van aantal ic-bedden

Dit voorjaar kondigde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid een stijging van het aantal ic-bedden aan van 1050 naar 1700. 650 daarvan waren bestemd voor coronapatiënten. Zo zouden operaties, waarvoor ook ic-bedden nodig zijn, kunnen doorgaan. Al snel ontstond discussie over dat aantal. Zou er een permanente buffer moeten zijn van 650 bedden, of zouden de ziekenhuizen alleen klaar moeten staan om de ic’s snel uit te breiden indien nodig?

Ziekenhuizen lieten al weten dat het ze niet ging lukken dat geplande aantal te halen voor 1 oktober. Personeel is de belangrijkste belemmering: het kost nu eenmaal een paar jaar om nieuwe ic-verpleegkundigen op te leiden. Bovendien bestaat er in de hele zorgsector al een tekort aan personeel. Diederik Gommers, voorzitter van de intensivistenvereniging NVIC, zei toen al in Trouw dat opschalen tot 1700 ic-bedden niet zou lukken zonder dat dat opnieuw ten koste zou gaan van de gewone zorg.

Ic-bedden zijn niet het grootste probleem

Bovendien zijn de ic-bedden nu (nog) niet het grootste probleem. Er liggen pas zo’n 190 Covid-patiënten op de intensive care. De toestroom op de andere Covid-afdelingen van de ziekenhuizen is veel groter. Er zijn nu bijna 900 patiënten die wel ziekenhuiszorg nodig hebben, maar er niet zo slecht aan toe zijn dat ze op de ic liggen. Overal openen de ziekenhuizen speciale Covid-verpleegafdelingen in gangen die normaal voor de gewone zorg gebruikt worden. Bovendien moeten ze personeel van die afdelingen inzetten voor coronazorg.

Piek

De grote vraag is hoe ver het aantal patiënten in de ziekenhuizen oploopt. Op de top van de piek dit voorjaar waren ruim 1300 ic-bedden bezet met Covid-patiënten. Het hoogste aantal nieuwe ziekenhuisopnames op een dag was toen ruim 600. Op dat niveau zitten we nu niet: de afgelopen dagen werden steeds enkele tientallen nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd.

Omdat het aantal besmettingen tot dusver nog steeds flink stijgt, zal het aantal ziekenhuisopnames ook de komende twee weken nog fors toenemen. Daarbij komt de reguliere zorg steeds verder in het gedrang. Dat is pijnlijk, zeker omdat de achterstanden nog niet zijn weggewerkt. Maar zo erg als het dit voorjaar was, is het (nog) niet. Het kabinet zal alles in het werk stellen om een piek zoals toen te voorkomen.

