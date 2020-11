Waarom de zorgpremies voor 2021 flink omhoog gaan: ‘Het wordt een onzeker jaar’

Het kabinet had al aangekondigd dat de maandelijkse premie voor de basisverzekering met ongeveer 5 euro omhoog zou gaan. Bij sommige verzekeraars is dat iets meer geworden, zo blijkt nu bijna alle verzekeraars hun tarieven bekend hebben gemaakt.

De verhoging wordt door de verzekeraars nog altijd vooral toegeschreven aan de vergrijzing, de stijgende lonen en het gebruik van duurdere medicatie en behandelingen. Toch heeft ook de coronapandemie een stempel gedrukt op de premieberekeningen voor volgend jaar.

“We weten nog niet hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen”, zegt een woordvoerder van CZ, waar de meest gekozen basisverzekering stijgt met €8,65 per maand. “We maken wel een inschatting van wat er volgend jaar kan gebeuren, het wordt een onzeker jaar. Maar we zijn een verzekeraar zonder winstoogmerk. Als blijkt dat we te voorzichtig zijn geweest, kunnen onze klanten dat geld volgend jaar terugkrijgen in de vorm van een lagere premie.”

Corona-effect

Verzekeraar VGZ zegt dat er inderdaad sprake is van een ‘corona-effect’. “Dat neemt dit jaar een behoorlijke hap uit onze buffer”, licht een woordvoerder toe. “De zorgkosten zijn dit jaar hoger.” Dat komt volgens VGZ door het opschalen van het aantal ic-bedden, het zorgen voor bescherming van het zorgpersoneel en het organiseren van extra verpleegplekken voor revaliderende coronapatiënten.

Ook bij concurrent Zilveren Kruis, met drie euro stijging per maand de hekkensluiter, spelen deze uitgaven een rol. “Er is ook geld naar niet-geleverde zorg gegaan, zoals de tandartszorg en fysiotherapie die in de eerste golf niet door konden gaan”, laat een woordvoerder weten. “Daar moesten wel kosten voor worden gemaakt, zodat zij in ieder geval de vaste lasten konden betalen.”

Zowel CZ als Zilveren Kruis geven aan ruim 100 miljoen euro aan reserves te hebben aangeboord om de premies betaalbaar te houden. VGZ spreekt van 44 euro per verzekerde. DSW zegt zijn buffers liever volgend jaar in te zetten om eventuele extra kosten op te vangen.

