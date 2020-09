Waarom de coronatrend verontrustend is, maar nog niet vergelijkbaar met het voorjaar

De coronagrafiek begint te lijken op die van het voorjaar. Ging het twee weken geleden nog om gemiddeld 500 nieuwe besmettingen per dag, vorige week waren het er 800 en deze week dreigt het gemiddelde boven de 1000 uit te komen. Woensdag ging het om 1140 nieuwe gevallen.

Een verontrustend beeld, vindt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie van het Leids UMC. Zeker ook omdat het reproductiegetal met 1,17 ruim boven de 1 zit. “Dan heb je elke paar weken een verdubbeling en kan het hard gaan.” Maar dat hoeft niet, voegt hij eraan toe. “Er is ook niet veel voor nodig om dat getal weer onder de 1 te krijgen. Een tv-optreden van Rutte is in het verleden vaak genoeg gebleken.”

Niettemin, de situatie is nog heel anders dan in maart, bij het begin van de coronacrisis. “De vorm van de curve is echt niet goed, maar in absolute aantallen is de situatie onvergelijkbaar. Toen testten we alleen de ernstig zieken. We wisten wel dat er ook een andere grote groep was, vooral jongeren die geen of nauwelijks klachten hadden, maar bij het huidige testbeleid steekt die groep pas boven het water uit.”

Een kwestie van tijd

Dat beaamt zijn vakgenoot, epidemioloog Patricia Bruijning-Verhagen van het UMC in Utrecht. “Als je de ziekenhuisopnames van nu vergelijkt met die van maart, ben je geneigd te denken: er is niets aan de hand. Maar voor een deel is dat een kwestie van tijd. De jongeren die nu worden besmet, infecteren vroeg of laat hun ouders, of hun oma in het verpleeghuis. En die belanden wel in het ziekenhuis.”

Ze heeft goede hoop dat de trend zich niet zal doorzetten zoals in het voorjaar. Er zijn immers nog steeds coronamaatregelen van kracht. Die moeten vooral kwetsbare ouderen beter beschermen dan deze lente het geval was. “Maar we moeten wel alert blijven en deze opleving zien te keren. We hebben in de Verenigde Staten gezien hoe het fout kan gaan. Ook daar leefde het virus op onder jongeren en bereikte het na een tijdje ook de ouderen.”

Rode steden

Die extra maatregelen zouden vooral voor de grote steden moeten gelden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt het aantal nieuwe besmettingen per dag ruim boven de signaalwaarde op het coronadashboard. Bij meer dan zeven nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners springt het sein op rood. De drie steden zitten dik boven de tien.

“Die signaalwaarde is ook maar een bedacht getal”, nuanceert Rosendaal. “Elk land hanteert een andere waarde, dus zo absoluut moet je die grens niet nemen. Bovendien, het hoort bij een epidemie dat die vooral in de steden huishoudt, waar de mensen dicht opeen wonen en er veel verkeer is. Drenthe moet zijn eerste ziekenhuisopname nog krijgen.”

Regionale aanpak

Een regionale aanpak zou kunnen helpen, maar hij weet ook niet zo snel wat. Hij treurt er in ieder geval niet om dat de mondkapjesplicht in die steden weer is afgeschaft. “Dat was toch een beetje onzin. Het kapje was voor veel mensen een excuus om geen afstand te houden. En dat is de kern, als mensen bij elkaar uit de buurt blijven, krijgt het virus het lastig.”

Bruijning ziet wel wat in een regionale aanpak, voordat weer naar landelijke maatregelen moet worden gegrepen. “Misschien moeten we, als de cijfers oplopen, strenger worden in de steden. Meer thuiswerken, extra handhaving in het ov of minder samenkomsten. Ik kan me voorstellen dat in de regio Amsterdam de evenementen een tijdje beperkt blijven tot tien bezoekers in plaats van honderd.”

Het beleid in Nederland is nog altijd: voorkom dat de zorg overbelast raakt en houd het virus onder controle. Bruijning: “Uitbannen is een illusie, alleen al vanuit het buitenland komen voortdurend nieuwe besmettingen binnen. We moeten de haarden zoveel mogelijk blussen en de circulatie van het virus laag houden.” Hoe, dat blijft het zoeken naar een balans. “Hoe streng moet je zijn om de epidemie te beheersen tegenover: hoeveel maatregelen kunnen we als samenleving aan?”

