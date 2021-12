Waarom code zwart uitbleef - en hoe het nu gaat in de ziekenhuizen

Verpleegkundigen, artsen en andere ziekenhuismedewerkers moeten nog flink buffelen om alle covidpatiënten te verzorgen. Toch is het stiller rond de ziekenhuizen dan twee weken geleden, toen Diederik Gommers namens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care waarschuwde voor fase 3 (of code zwart), het moment waarop niet iedereen meer op de ic terecht zou kunnen. Waarom bleef dat moment uit? En hoe is de situatie nu?

Op dit moment liggen er ruim 2800 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 644 op de intensive care. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag schommelt, maar gemiddeld is er sprake van een lichte daling in de afgelopen week.

De piek is achter de rug, denkt Ernst Kuipers

“Was dit de piek?”, wilde een journalist maandag weten van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Ja”, antwoorde Kuipers beslist tijdens zijn persconferentie. De grootste instroom was volgens Kuipers op 2 december, en dus achter de rug. Code zwart is definitief afgewend, zo bevestigde hij.

Dat was misschien wat te stellig, want de afgelopen dagen steeg de het aantal nieuwe patiënten weer iets, al kwam die niet boven het peil van 2 december uit. Kuipers waarschuwde al dat de instroom op de ic nog kan stijgen de komende tijd. Omdat patiënten pas later in hun ziekte naar de ic gaan, zet de daling daar ook later in. Ook zal het aantal bezette bedden nog wel een tijd hoog zijn.

Het opschalen is in elk geval deels gelukt

Hoe komt het dat fase 3 uitbleef? Ten eerste is het de ziekenhuizen gelukt het aantal ic-bedden op te schalen tot 1203 nu. Het doel van 1250 bedden is daarmee in zicht. Gommers twijfelde er eerder aan of dat zou lukken, onder andere omdat veel zorgpersoneel ziek thuis zit.

Ten tweede: de maatregelen van het kabinet hebben effect. Op 13 november werd de 1,5 meter-regel weer van kracht, restaurants moesten om 20.00 uur sluiten, niet-noodzakelijke winkels om 18.00 uur en het thuiswerkadvies werd strenger. Op 28 november kwam daar een avondlockdown bij: vrijwel alles in Nederland is na 17.00 uur dicht.

Het effect van de eerste coronapersconferentie is nu zichtbaar

Toen Gommers op 23 november zijn vrees uitsprak, was het effect van het eerste pakket nog niet te zien. Nu wel: ze zijn – misschien samen met iets voorzichtiger gedrag – de oorzaak van de kentering in de ziekenhuizen rond 2 december. De komende dagen komt daar nog het effect van de avondlockdown bij, die de voorzichtige daling hopelijk het beslissende duwtje geeft.

Kuipers hoopt op een snelle daling van de ziekenhuisbezetting, zodat de artsen snel weer alle kritieke planbare operaties kunnen doen. Het gaat dan om ingrepen die eigenlijk binnen zes weken moeten gebeuren om gezondheidsschade, sterfgevallen of een verlies aan levensjaren te voorkomen. Kuipers ‘houdt er sterk rekening mee’ dat het aantal verloren levensjaren door dit uitstel groter is dan het aantal levensjaren dat in dezelfde periode bij covidpatiënten werd gewonnen.

Ruim een kwart van de ziekenhuizen slaagt er niet altijd in de kritiek planbare zorg binnen zes weken te leveren. In de provincies Utrecht, Limburg, en de zorgregio Zwolle lukt dat meer dan de helft van de ziekenhuizen niet. Die cijfers, van dinsdag, zijn een verslechtering ten opzichte van de week ervoor.

Druk op de ic is in Utrecht ‘kritiek’, de kwaliteit van zorg is in gevaar

In Limburg en Noord-Nederland is meer dan de helft van de operatiekamers gesloten. In Utrecht is de druk op de verpleegafdelingen en de ic’s ‘kritiek’: volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is daar het ‘aanpassingsvermogen volledig opgebruikt’ en komt de ‘zorgkwaliteit in gevaar’.

In verschillende zorgregio’s durven ze Kuipers optimisme over de cijfers nog niet aan. “Wij zagen deze week echt weer een toename van de instroom van covidpatiënten”, zegt Hennie Hoogeveen, woordvoerder van de zorgregio Noord. De regio kampt met een hoge uitstroom van personeel, en veel zieken. “Het blijft spannend.”

Lees ook:

Deze mensen zijn de dupe van de uitgestelde zorg: ‘Zij nemen mijn plekkie in het ziekenhuis in’

Wie zijn de mensen die weken, maanden, of al bijna twee jaar wachten op zorg die vanwege covid telkens wordt verzet? Tien portretten. ‘Een of twee keer per dag heb ik een pijnaanval.’

Even ademhalen, dan weer rennen op de ic in Maastricht. ‘Als wij vol liggen, ligt heel Limburg vol’

Nederland komt de komende dagen gevaarlijk dicht bij zijn maximale ic-capaciteit. Het gaat ten koste van verpleegkundigen en patiënten, weten ze op afdeling D3. ‘Het is echt heavy.’