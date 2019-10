VVD en GroenLinks: praat met oudere over risico's operatie

Hoe komt een 84-jarige erachter of een zware operatie, bijvoorbeeld na ontdekking van kanker, voor hem of haar een goede beslissing is? GroenLinks en de VVD willen dat kwetsbare ouderen meer en betere informatie krijgen over de kansen en risico’s van een ingrijpende medische behandeling. Met die informatie kunnen ouderen vervolgens met de arts beter het gesprek aangaan over ‘kwaliteit van leven’, stellen ze.

De twee partijen willen dat het kabinet laat onderzoeken hoe die informatie voor ouderen makkelijk te vinden wordt, in begrijpelijke taal. Informatie over de slagingskans van operaties bestaat al wel, maar is meestal gericht op volwassenen in het algemeen. Terwijl ouderen onderling sterk verschillen in conditie. Voor die ene 88-jarige zeggen die algemene scores niet zoveel. Die heeft inzicht nodig in de factoren die specifiek bij ouderen een rol spelen.

Met hun pleidooi heropenen GroenLinks en VVD een gevoelig politiek debat over de vraag welke medische behandelingen voor kwetsbare ouderen nog wel, en welke minder zinvol zijn. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet pleitte daarbij vorig jaar al eens om ouderen te laten screenen voor ze een operatie ondergaan. Een geriater (specialist ouderengeneeskunde) zou bij de beslissing kunnen adviseren. Het leidde tot grote consternatie in de Tweede Kamer. Ouderenpartij 50Plus sprak over ‘de definitieve oplossing voor het ouderenprobleem’, al werd die kritiek later weer ingetrokken.

Dit keer krijgt GroenLinks steun van de grootste fractie in de Tweede Kamer, de VVD. “Kwaliteit van leven moet centraal staan”, aldus VVD-Kamerlid Antoinette Laan. “Het gesprek hierover moeten we voeren. Als familie, als ouderen onder elkaar, maar ook tussen arts en patiënt. Dat zijn andere gesprekken dan je met een jongere voert.” In het jaarlijkse Kamerdebat over de begroting van de zorg legde de VVD gisteren samen met GroenLinks het gevoelige thema weer op tafel.

De VVD vindt dat “artsen samen met ouderen moeten beslissen hoe zij in de laatste fase zo gelukkig mogelijk kunnen zijn”, aldus Laan. Volgens GroenLinks gaat het pertinent niet om de vraag of ouderen minder vaak behandeld moeten worden, “maar om de vraag welke behandeling past bij hun eigen wensen”, zei Corinne Ellemeet.

“Voor kwetsbare ouderen kunnen andere dingen belangrijk zijn dan ‘zo lang mogelijk leven’. Veel ouderen vinden het belangrijker of ze nog zelfstandig kunnen blijven, bijvoorbeeld. Bij kanker kan het misschien gaan om de beslissing of na chemotherapie óók nog een operatie volgt, met veel kans definitief in het verpleeghuis te belanden, of alleen de chemo, als iemands gezondheid al heel fragiel is. Tenminste, als die oudere zelf aangeeft dat thuis kunnen blijven wonen meer weegt dan het leven kunnen verlengen”.

Het project dat VVD en GroenLinks voorstellen om ouderen beter te informeren, kan volgend jaar plaatsvinden, binnen een lopend subsidieprogramma voor meer transparantie in de zorg. Volgende week beslist de Tweede Kamer. GroenLinks kwam vorig jaar met aanbevelingen voor een betere ouderenzorg in de initiatiefnota ‘Lachend Tachtig’. Ouderenbonden steunden het idee van een pre-operatieve ‘kwetsbaarheidstest’ voor ouderen.

Lees ook:

Zorgpersoneel dumpen en dan terugvragen? Niet zonder ‘sorry’

Opinie. Ministers Hugo de Jonge (volksgezondheid) en Bruno Bruins (medische zorg) stuurden 3000 ex-zorgmedewerkers een persoonlijke brief: ‘We vallen direct met de deur in huis; mensen zoals u, die hebben gewerkt in zorg en welzijn, zijn goud waard’. Om te vervolgen met: ‘Misschien verlangt u nog wel eens terug naar de zorg?’. Waarna zorgmedewerkers vriendelijk worden doorverwezen naar persoonlijk advies en ondersteuning. De boodschap in deze campagne is duidelijk: de sector ontvangt je met open armen. Maar dan.

Lees ook: Winstuitkering ziekenhuizen is van tafel

De Tweede Kamer was al akkoord, toch sneuvelt het voorstel om ziekenhuizen winst te laten uitkeren. Minister Bruno Bruins (medische zorg) trekt een wetsvoorstel in dat winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg mogelijk moest maken. Het wetsvoorstel werd zeven jaar geleden gelanceerd door Bruins’ voorganger en partijgenoot Edith Schippers (VVD).