Vrouwen wisten niet dat fabrikanten meekeken bij bekkenbodemoperatie

Vrouwen die een omstreden bekkenbodemmatje hebben gekregen om verzakkingen tegen te gaan, wisten niet dat tijdens de operatie geregeld iemand aanwezig was van de fabrikant die het omstreden matje leverde. Dat blijkt uit onderzoek van het programma ‘Argos’ en van Small Stream Media, platform voor regiojournalistiek.

Het is vertegenwoordigers van de industrie niet verboden aanwezig te zijn tijdens operaties, maar dan moet de patiënt daar vooraf wel toestemming voor geven. Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid, zegt dat ‘de aanwezigheid van de industrie in de operatiekamers ertoe heeft bijgedragen dat deze gebrekkige implantaten gedurende een aantal jaren in grote aantallen geplaatst zijn’.

Want gebrekkig zijn de implantaten. Al jaren hebben zij een slechte naam omdat ze tot allerlei ernstige gezondheidsklachten kunnen leiden, terwijl de matjes, eenmaal geplaatst, er niet meer uit kunnen. De fabrikanten verzwegen de risico’s van bekkenbodemmatjes, bleek eerder uit internationaal journalistiek onderzoek, waaraan ook Trouw deelnam.

Aanwezigheid kan belangenverstrengeling in de hand werken

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie laat weten dat productspecialisten op verzoek van een gynaecoloog aanwezig kunnen zijn op de operatiekamer. “Ze hebben specifieke kennis van de implantaten. Ze kunnen gewenst zijn bij introductie van innovatieve en nieuwe methoden, technieken en materialen. Dit is in het belang van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor de patiënt.”

Toch is hun aanwezigheid omstreden. Sommige artsen vinden het onethisch. Het kan belangenverstrengeling in de hand werken, of chirurgen te veel afhankelijk maken van een producent, blijkt uit het onderzoek waar Argos vandaag zijn radio-uitzending aan wijdt.

En die producenten zijn omstreden. Johnson & Johnson bijvoorbeeld, dat matjes maakt, kreeg in januari dit jaar van de Amerikaanse rechter een boete opgelegd van 344 miljoen dollar omdat het bedrijf ernstige complicaties verzweeg en misleidende marketing bedreef om artsen over de streep te trekken.

De Amerikaanse Food and Drug Administration had kort daarvoor besloten de kunststof matjes te verbieden. Ook Canada en Australië hebben dat inmiddels gedaan. In Nederland zijn sinds februari vaginale bekkenbodemmatjes alleen nog onder strikte voorwaarden toegestaan. Daarnaast heeft de inspectie voor de gezondheidszorg een verbod voor twee merken matjes uitgevaardigd.

Omstreden bekkenbodemmatjes komen onder verscherpt toezicht

Een bepaald type bekkenbodemmatjes die tot ernstige gezondheidsklachten kunnen leiden, mag niet langer worden gebruikt. Tenzij de implantaten worden geplaatst binnen streng gereguleerd medisch-wetenschappelijk onderzoek, zo laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten.