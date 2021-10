Vrouwen lopen geen verhoogd risico op een miskraam na een coronavaccin

Noors onderzoek, naar vrouwen in de eerste drie maanden van de zwangerschap, vormt een bevestiging van de uitkomsten van eerdere Amerikaanse studies: vrouwen lopen geen verhoogd risico op een miskaam na coronavaccinatie. Volgens Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te Rotterdam, zorgt het nieuwe onderzoek voor een nog sterkere onderbouwing van de inschatting dat het vaccin veilig is voor zwangere vrouwen.

De meeste miskramen treden op tussen week zes en week tien van de zwangerschap. De Noren vergeleken een groep van ongeveer 4500 vrouwen die een miskraam hadden in de eerste drie maanden van de zwangerschap met een controlegroep van bijna 14.000 vrouwen met een zwangerschap die voortduurde. Het gaat om alle vrouwen van wie de zwangerschap of miskraam van half februari tot half augustus dit jaar werd geregistreerd in Noorse verloskundige centra.

Omdat zwangere vrouwen in Noorwegen niet standaard worden gevaccineerd, was het aantal gevaccineerden in de beide groepen laag: ruim 5 procent. In de groep vrouwen die een miskraam kregen was het aantal gevaccineerden niet significant hoger dan in de groep waarbij de zwangerschap voortduurde. Een effect van vaccinatie op het risico van een miskraam was niet te zien.

Of de vrouwen een of twee prikken hadden ontvangen, maakte daarbij niet uit. De onderzoekers vonden ook geen verschillen tussen de drie gebruikte vaccins: die van Pfizer-BioNtech, Moderna en AstraZeneca.

In september kwamen Amerikaanse wetenschappers met een vergelijkbare uitkomst op basis van data van ruim 105.000 zwangerschappen in de Verenigde Staten. Ook daar bleek dat de kans op een miskraam in de vroege zwangerschap niet hoger was na vaccinatie met Pfizer of Moderna.

Over miskramen en vaccinatie gaan al lange tijd onjuiste berichten rond op sociale media. Daarin staat onder andere te lezen dat het aantal miskramen in Israël en het Verenigd Koninkrijk sterk zou zijn gestegen na vaccinatie. Die berichten kloppen niet, en werden onder anderen door factcheckers van het Franse persbureau AFP ontkracht.

Eerder deze week riep Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan de Universiteit Utrecht, zwangere vrouwen op zich vooral te laten vaccineren. Sinds de deltavariant half juli dominant werd, kwamen in Nederland zeker 80 ongevaccineerde zwangere vrouwen in het ziekenhuis terecht, van wie 22 op de intensive care.

Lees ook:

Waarom laten zwangeren zich wel of niet vaccineren? ‘Je voelt je toch kwetsbaar’

Hoewel zwangere vrouwen extra risico lopen bij een besmetting met de deltavariant, is het halen van een coronavaccin niet voor elke zwangere een uitgemaakte zaak. In het Utrechtse winkelcentrum Overvecht lopen de meningen uiteen.