Vrees voor nóg meer druk op de mantelzorger, na uitspraken minister Helder

De overheid gaat de crisis in de ouderenzorg niet oplossen, zegt minister Conny Helder in Trouw. In elk geval niet alleen. Mensen moeten volgens haar nog meer voor elkaar gaan zorgen. Experts zijn verbaasd over die uitspraak. Hoogleraar langdurige zorg Rick Kwekkeboom: “Het is een klap in het gezicht voor mantelzorgers”.

“Het lijkt alsof ze vergeet dat er al vijf miljoen mantelzorgers zijn”, zegt Esther Hendriks van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mantelzorgers geven gemiddeld zeven jaar zorg voordat een professional in beeld komt. Daar komt bij kijken dat het aantal mantelzorgers al jarenlang ongeveer gelijk blijft, blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. “Het is geen baan waar je op solliciteert, of waar je voor kiest", zegt Hendriks. Het aantal mantelzorgers verhogen, dat gaat volgens haar niet zo makkelijk.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Rick Kwekkeboom voegt toe dat de omvang van mantelzorg al vijf keer groter is dan de professionele zorg. Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam. “De meeste mensen doen pas een beroep op de professionele zorg als het echt niet anders kan.”

Het is al lang bekend dat de vergrijzing een uitdaging is voor de ouderenzorg, zegt de lector. “Zorg juist voor goede faciliteiten voor mantelzorgers, zij vangen het probleem voor een groot deel op.” Zo is het voor mantelzorgers vaak ingewikkeld om ondersteuning te krijgen, en verschilt de kwaliteit daarvan per gemeente. Ook op de werkvloer krijgen ze nog lang niet allemaal de flexibiliteit die ze nodig hebben, meent Kwekkeboom. “En wat dacht je van hoeveel tijd mantelzorgers kwijt zijn aan administratie?”, voegt Hendriks toe.

Overbelast

Hendriks en Kwekkeboom vrezen dat de druk, die al hoog is voor mantelzorgers, alleen maar groter wordt. Een op de tien mantelzorgers is volgens Hendriks nu al overbelast. “Het is zwaar om iemand van wie je houdt af te zien takelen.” Daar komt bij kijken dat mantelzorgers ook andere dingen doen in hun leven, zoals werken. “We creëren zo een nieuw probleem, want de overbelaste mantelzorgers hebben ook zorg nodig.”

Ook dat zijn lasten voor de samenleving, zegt Hendriks. “De minister kijkt alleen naar financiële lasten. Ze heeft het niet over de mensen die ’s nachts wakker liggen, en vrezen voor de dag dat zij de zorg niet meer kunnen dragen.”

Zorgminister Conny Helder: Mensen moeten meer zelf gaan doen

Minister Helder vindt dat mensen op het gebied van ouderenzorg minder van de overheid moeten verwachten. Buiten mantelzorg zou technologie uitkomst moeten bieden. ‘Ik heb veel liever straks een toilet dat mij helpt om gewoon zelf naar de wc te gaan.’