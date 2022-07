Vrees voor de zorgverzekeraar speelt rol in conflict over ggz-gegevens

De boze behandelaars verwijten de toezichthouder op de zorg dat die met grote modderpoten de behandelkamer binnenstormt. Met haar eis om gegevens aan te leveren over hoe een patiënt er mentaal aan toe is, hoe het is gesteld met zijn suïcidale gedachte, dwang of seksuele problemen, schaadt de NZa de voor een therapie zo belangrijke vertrouwensband tussen patiënt en behandelaar. En zijn die zeer persoonlijke gegevens van al die kwetsbare patiënten écht zo veilig bij de NZa als beweerd?

Ook het beroepsgeheim speelt een grote rol: dat is bij wet geregeld. Niet alleen ethisch maar ook juridisch zijn behandelaars daar op aanspreekbaar. Wat als een boze patiënt, wiens gegevens over zijn depressie naar de NZa zijn doorgespeeld, naar de rechter stapt?

Zorginkoop verbeteren

Een ander verwijt is dat patiënten door de NZa niks wordt gevraagd; zij moeten hun gegevens via hun behandelaar afstaan. Terwijl een eerdere uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een vergelijkbare zaak uit 2019 toch zo ontzettend duidelijk was. Toen betrof het een stichting die voor zorgverzekeraars bij ggz-instellingen privacygevoelige patiëntgegevens opvroeg om de zorginkoop te kunnen verbeteren. De AP haalde dat initiatief onderuit op grond van de Privacywet, omdat de patiënt persoonlijk niets was gevraagd.

Dit keer gaat het evenwel niet om een stichting, maar om de NZa. Dat is een semi-overheidsorgaan met een publieke taak, toezicht houden op de zorg, waarvan het logisch is dat die zicht wil krijgen op welke zorg in de toekomst nodig is. Daarvoor geldt dan ook een ander wettelijk kader, laat de AP desgevraagd weten.

Rol in het zorgstelsel

Wat op de achtergrond vooral meespeelt bij de verontruste psychiaters en psychlogen is de angst voor de zorgverzekeraar en diens rol in het zorgstelsel. De zorgverzekeraar is een machtige speler, maar met een lastige taak, de inkoop van zorg.

Daarbij mag hij gebruik maken van de databank die de NZa nu aanlegt over 800.000 ggz-patiënten. Niet van de geanonimiseerde patiëntgegevens of de vragenlijst, aldus de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Wél mogen de verzekeraars gebruik maken van de 21 ‘zorgvraagtypen’ die de NZa nu in kaart wil brengen. Grove data over 21 psychische aandoeningen, stoornissen en mentale beperkingen.

Maar voor de boze psychiaters en psychologen is dat nog geen reden de zaak te vertrouwen. Wat nu gebeurt is een herhaling van zetten, is hun overtuiging. Nu komen de gegevens die de zorgverzekeraars in 2019 niet konden krijgen door tussenkomst van de NZa alsnog bij de verzekeraars terecht.

Succes lastig te vangen

Tussen zorgverzekeraars en behandelaars heeft het bovendien nooit geboterd. Psychiaters en psychologen voelen bij zorgverzekeraars vaak een fundamenteel onbegrip voor hun persoonsgerichte aanpak, waarvan het succes lastig is te vangen in de vaste behandeltrajecten waar zorgverzekeraars voor staan.

Tegelijk is het ook logisch dat verzekeraars hun rol willen spelen in de ggz. Sterker: dat moéten ze ook wel. Als regisseur van de zorg zijn ze belast met een zorgplicht en zien ze ook hoe de ggz-sector uit haar voegen barst, de kosten oplopen en de wachtlijsten inmiddels een buitenproportionele omvang hebben bereikt.

Dat laatste laat ook de behandelaren niet onberoerd natuurlijk en daar ligt ook een gemeenschappelijk belang. Al is het de vraag hoe lang het nog duurt voordat alle partijen hetzelfde pad gaan bewandelen .

